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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيكاردي يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

إيكاردي
إيكاردي

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن اقتراب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم جالاتا سراي السابق، من العودة إلى الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل، بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب انتهاء تعاقده مع النادي التركي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن نادي لاتسيو يدرس بجدية التعاقد مع إيكاردي، خاصة بعد إتمام صفقة دافيدي فراتيسي مع إنتر، حيث تسعى إدارة النادي الإيطالي لتعزيز خط هجوم الفريق بالمهاجم الأرجنتيني.

وبحسب التقرير، بدأت إدارة لاتسيو بالفعل التواصل مع المقربين من إيكاردي لمعرفة مدى إمكانية إتمام الصفقة، إلا أن هناك عقبتين قد تعرقلان المفاوضات.

راتب إيكاردي والمشاركة الأوروبية

ويأتي الراتب على رأس العقبات، إذ كان إيكاردي يحصل في جالاتا سراي على نحو 6 ملايين يورو صافيًا سنويًا، بالإضافة إلى المكافآت، وهو رقم قد يمثل تحديًا أمام لاتسيو.

كما يرغب المهاجم الأرجنتيني في المشاركة بالبطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل، بينما لا يستطيع لاتسيو ضمان ذلك في الوقت الحالي، رغم تمسك رئيس النادي كلاوديو لوتيتو بمحاولة إتمام الصفقة.

وفي سياق آخر، أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده رسميًا مع المدافع الإسباني ماريو جيلا قادمًا من لاتسيو، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031، ليصبح أحد تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وسيرتدي جيلا القميص رقم 34 مع الروسونيري، بعدما أنهى أربعة مواسم مع لاتسيو، خاض خلالها 120 مباراة بمختلف المسابقات، سجل هدفين وقدم مستويات مميزة.

وُلد ماريو جيلا في برشلونة يوم 29 أغسطس 2000، وبدأ مسيرته في أكاديميات الكرة الإسبانية، قبل الانتقال إلى أكاديمية ريال مدريد، حيث تدرج حتى وصل إلى فريق ريال مدريد كاستيا، كما شارك مع الفريق الأول خلال موسم 2021-2022، الذي توج فيه النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني.

وفي صيف 2022، انتقل المدافع الإسباني إلى لاتسيو، ليحصل على خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي والمنافسات الأوروبية، قبل أن ينتقل إلى ميلان لخوض تحدٍ جديد.

وعلى المستوى الدولي، لعب جيلا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، وشارك في بطولة أوروبا للشباب عام 2023، قبل أن يحصل على أول استدعاء للمنتخب الإسباني الأول في عام 2025.

ويراهن ميلان على صفقة جيلا لتعزيز الخط الخلفي للفريق، والاستفادة من خبراته في الدوري الإيطالي، ضمن استعدادات النادي للموسم الجديد.

إيكاردي الدوري الإيطالي اخبار كرة القدم

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