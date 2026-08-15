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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يشعل أولى حفلاته بعد وفاة والده في رأس الحكمة | شاهد

تامر حسني يشعل أولى حفلاته بعد وفاة والده.. لقاء حافل بالجمهور في رأس الحكمة
تامر حسني يشعل أولى حفلاته بعد وفاة والده.. لقاء حافل بالجمهور في رأس الحكمة
عدسة محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

أحيا النجم تامر حسني أولى حفلاته الغنائية بعد عودته للغناء عقب وفاة والده، وذلك في رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من مختلف الفئات العمرية، في أجواء مليئة بالفرحة والحماس.

وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا من الجمهور، الذي حرص على التواجد مبكرًا والاستمتاع بعودة تامر حسني إلى خشبة المسرح، حيث توافد الرجال والسيدات والأطفال للاستماع إلى نجمهم المفضل ومشاركته أجواء الحفل.

وحرص تامر حسني خلال الحفل على التفاعل بشكل مباشر مع جمهوره، حيث التقط العديد من الصور التذكارية مع عدد من الحاضرين، وخاصة الأطفال، كما حرص على الغناء معهم ومداعبتهم ومشاركتهم لحظاتهم السعيدة، في مشاهد عكست حالة القرب والمحبة التي تجمعه بجمهوره.

وقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، إلى جانب عدد من أغانيه القديمة التي أعادت ذكريات أعماله الناجحة، فضلًا عن تقديم أغنيات من ألبومه الجديد، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وردد الجمهور كلمات الأغاني مع تامر حسني على مدار فقرات الحفل، كما تفاعلوا معه بالتصفيق والهتافات، في أجواء احتفالية عكست مدى انتظار الجمهور لعودته إلى الحفلات ووقوفه من جديد على المسرح.

وتحمل هذه الحفلة أهمية خاصة لتامر حسني، كونها أول ظهور غنائي له بعد وفاة والده، الذي رحل مؤخرًا، وهو الأمر الذي جعل عودته إلى جمهوره تحمل جانبًا إنسانيًا مؤثرًا، خاصة مع حالة الدعم والمحبة التي أحاط بها الجمهور النجم خلال الحفل.

وبدا تامر حسني حريصًا على استعادة أجواء حفلاته المعتادة، من خلال التفاعل مع الجمهور والغناء معهم والتقاط الصور ومشاركتهم لحظات الفرح، ليؤكد أن علاقته بجمهوره تظل واحدة من أبرز أسرار نجاحه واستمراره على الساحة الفنية.

ومع استمرار فقرات الحفل، تزايد تفاعل الجمهور مع الأغاني، خاصة الأغنيات القديمة التي رددها الحاضرون عن ظهر قلب، إلى جانب أغنيات الألبوم الجديد، ليجمع تامر حسني بين ذكريات بداياته وأحدث أعماله في ليلة واحدة بالساحل الشمالي.

وتأتي عودة تامر حسني للحفلات وسط حالة من الاهتمام الجماهيري الكبير، حيث حرص محبوه على دعمه والاحتفال بعودته إلى المسرح، في ليلة شهدت حضورًا متنوعًا من الكبار والشباب والأطفال، وانتهت وسط أجواء من البهجة والتفاعل مع نجم الحفل.

تامر حسني اخبار الفن نجوم الفن

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