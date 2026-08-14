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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تووليت يبدأ حفل الساحل الشمالي بـ حبيبي ليه

الفنان تووليت
الفنان تووليت
سعيد فراج

بدأ المطرب تووليت، حفل يلا ساحل، في ساحة U أرينا بالعلمين الجديدة، بأغنية حبيبي ليه، في ظل تفاعل الجمهور معه.

وحرص الجمهور على ترديد كلمات اغاني تووليت وتفاعل معه بحماس ورقص مع أغانيه الحماسية.


وشهدت ساحة U أرينا بالعلمين الجديدة، حضور جماهيري كبير استعدادا لبدء حفل المطرب تووليت ضمن فعاليات مبادرة يلا ساحل، التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حفل تووليت

ويحيي المطرب تووليت حفل غنائي في ساحة U أرينا، بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مبادرة يلا ساحل. 

تتواصل فعاليات «يلا ساحل» هذا الصيف بانطلاقة جديدة مع ثاني حفلاتها الغنائية في U Arena، والتي يحييها الفنان توليتTul8te، في أمسية استثنائية تجمع الجمهور في واحدة من أبرز حفلات الموسم.
ويأتي حفل توليت ضمن أجندة «يلا ساحل» المتنوعة، التي تضم مجموعة من أبرز الحفلات والتجارب الترفيهية، لتقدم للجمهور موسمًا صيفيًا حافلًا بالفعاليات المميزة والتجارب الاستثنائية.
ويمكن للجمهور حجز وشراء تذاكر الحفل، إلى جانب مختلف حفلات وفعاليات «يلا ساحل»، بسهولة عبر تطبيق Tellr Experience، المنصة الرسمية لحجز التذاكر والاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية خلال موسم الصيف.


أغاني تووليت
طرح المطرب تووليت، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «هنعيش» مع المطربة الفلسطينية إليانا، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنيته «هنعيش» لـ تووليت وإليانا، من كلمات تووليت ومصطفى ناصر، وألحان تووليت ومعتز نادي، وتوزيع موسيقي معتز ماضي.

وكان أحدث أغاني تووليت، هي أغنية صديق البرنامج مع أسامة منير، والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

تووليت
أصدر المطرب تووليت خلال الفترة الماضية ألبومه الغنائي الأخير بعنوان «كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي»، والذي يضم 8 أغنيات متنوعة تتميز بموسيقى مميزة على طريقة ألحان التسعينيات التى تجمع بين البوب والهيب هوب.

الأغنيات الثمانية التي يضمها ألبوم تووليت الجديد هي: «بقيت وحيد» و«عينيكي لون السما بالليل» و«لسه بريء»، و«ماتيجي أعدي عليكي» و«ليه بنخبي ومش بنقول»، و«حبيبي ليه» التي أطلقها مع الألبوم بشكل فيديو كليب مصور.

وكانت بداية مطرب الراب تووليت فى عام 2023، من خلال ألبوم «مجهول» الذي قدّم خلاله 5 أغنيات، وفي 2024 قدم ألبوم «طيش شباب» الذي يضم 10 أغنيات.

وازدادت شكوك الجمهور خلال الفترة الماضية وبدأ للكثير بالتخمين حول شخصيته الحقيقية، إذ يعتقد البعض أنه قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، استنادًا إلى سطر في أغنية Bulletproof من ألبوم “بلاسيبو”.

وعلى الجانب الآخر، شك أيضا الكثير في مغني الراب خفاجي، وذلك بسبب أوجه التشابه بين صوتيهما.

تووليت صدي البلد الساحل الشمالي

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