«مبابي» يفك شفرة السويد ويمنح فرنسا التقدّم في الشوط الأول | صور

أنهى منتخب فرنسا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد على نظيره السويد، في المواجهة المقامة على ملعب نيويورك - نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ورغم إهداره أكثر من فرصة محققة خلال أحداث الشوط الأول، نجح قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في فك شفرة الدفاع السويدي، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 45، ليمنح "الديوك" الأفضلية مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

ويخوض المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيل يضم: مايك ماينان في حراسة المرمى، وأمامه لوكاس ديني، جول كوندي، ويليام ساليبا، ودايوت أوباميكانو، وفي الوسط أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، بينما يقود الهجوم الثنائي برادلي باركولا وكيليان مبابي.

في المقابل، بدأ المنتخب السويدي اللقاء بتشكيل مكون من: جاكوب ويدل زيترستروم في حراسة المرمى، وأمامه غوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، جابرييل جودموندسون، دانيال سفينسون، وإليوت سترود، وفي الوسط لوكاس بيرجفال وياسين أياري، بينما يقود الخط الأمامي ألكسندر إيساك، أنتوني إيلانجا، وفيكتور جيوكيريس.

وكان المنتخب الفرنسي قد بلغ الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما تأهل المنتخب السويدي إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.