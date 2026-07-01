قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: أندية الدوري الإماراتي تتنافس على ضم حسام عبد المجيد
النيابة العامة تكشف: تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لمالكيها.. واسترداد أصول بـ4.5 مليار جنيه
النيابة العامة: ارتفاع عائدات بيع المركبات المُصادرة بالمزادات إلى نحو 2.5 مليار جنيه
مباحثات «أمريكية - قطرية» حول إيران .. وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
«مبابي» يفك شفرة السويد ويمنح فرنسا التقدّم في الشوط الأول | صور
وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله
هشام العسكري يكشف أسباب موجات الحر في عدد من الدول الأوروبية | فيديو
المرافعة في محاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.. الأحد
إيران تفجّر مفاجأة بشأن مضيق هرمز : المرور المجاني للسفن لن يستمر سوى 60 يومًا
متحدث الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار واستعدادات صيف 2026 | فيديو
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يستدعي 3 لاعبين من نادي الإسماعيلي
وفاة والدة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مبابي» يفك شفرة السويد ويمنح فرنسا التقدّم في الشوط الأول | صور

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

أنهى منتخب فرنسا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد على نظيره السويد، في المواجهة المقامة على ملعب نيويورك - نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ورغم إهداره أكثر من فرصة محققة خلال أحداث الشوط الأول، نجح قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في فك شفرة الدفاع السويدي، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 45، ليمنح "الديوك" الأفضلية مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

ويخوض المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيل يضم: مايك ماينان في حراسة المرمى، وأمامه لوكاس ديني، جول كوندي، ويليام ساليبا، ودايوت أوباميكانو، وفي الوسط أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، بينما يقود الهجوم الثنائي برادلي باركولا وكيليان مبابي.

في المقابل، بدأ المنتخب السويدي اللقاء بتشكيل مكون من: جاكوب ويدل زيترستروم في حراسة المرمى، وأمامه غوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، جابرييل جودموندسون، دانيال سفينسون، وإليوت سترود، وفي الوسط لوكاس بيرجفال وياسين أياري، بينما يقود الخط الأمامي ألكسندر إيساك، أنتوني إيلانجا، وفيكتور جيوكيريس.

وكان المنتخب الفرنسي قد بلغ الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما تأهل المنتخب السويدي إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

فرنسا ضد السويد فرنسا منتخب فرنسا مبابي هدف مبابي السويد فرنسا والسويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

شادي زلطة

تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

ترشيحاتنا

مجلة البترول تطلق PM News

مجلة البترول تطلق PM News .. أول نشرة مُتخصصة في البترول والتعدين بالذكاء الاصطناعي

محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

حلاً لـ “ازدواج التخصيص”.. العبور الجديدة يعلن عن آليات التعامل مع الطلبات التي تم رفضها بأراضي القادسية سابقاً

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

هاندا أرتشيل تتألق بفستان أبيض ساحر ومجوهرات فاخرة.. إطلالة راقية تخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

مع انتشار حبوب اللقاح.. طرق للتخلص من حساسية الأنف فورًا

لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد