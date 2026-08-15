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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي تركي يتقدم لـ الأهلي بعرض رسمي لضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أكد علي جامجوز، مسؤول التعاقدات وعضو مجلس إدارة نادي كونيا سبور التركي، أن ناديه تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح جامجوز أن العرض المالي الذي أرسله النادي التركي إلى الأهلي تبلغ قيمته 4.25 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إدارة كونيا سبور تنتظر رد النادي الأحمر بشأن موقفها من العرض.

مسؤول كونيا سبور يرد على الأهلي

وأبدى مسؤول التعاقدات في كونيا سبور استغرابه من الأنباء التي تحدثت عن عدم وصول العرض الرسمي إلى إدارة الأهلي، مطالبًا مسؤولي القلعة الحمراء بمراجعة البريد الإلكتروني الرسمي للنادي، للتأكد من وصول العرض المرسل خلال الأيام الماضية.

وقال جامجوز إن ناديه تحرك بشكل رسمي من أجل ضم إمام عاشور، ولم يكتفِ بمجرد الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن العرض تم إرساله بالفعل إلى الأهلي.

وكشف مسؤول كونيا سبور عن نقطة أخرى بشأن المفاوضات، مؤكدًا أن ناديه لم يتواصل مع وكيل اللاعب الذي يُدعى آدم وطني، موضحًا أن التواصل اقتصر فقط على وكيل تركي في إطار بحث النادي عن إمكانية إتمام الصفقة.

وشدد جامجوز على أن كونيا سبور لم يجرِ أي اتصالات مباشرة مع إمام عاشور، احترامًا للنادي الأهلي والتزامًا بالقواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بالتفاوض مع اللاعبين المرتبطين بعقود مع أنديتهم.

وأشار مسؤول النادي التركي إلى أن كونيا سبور لديه رغبة قوية في إتمام صفقة إمام عاشور، مؤكدًا أن النادي يخطط لتنظيم استقبال جماهيري كبير للاعب حال نجاح المفاوضات والحصول على موافقة الأهلي.

وأوضح أن الاحتفالية التي يستهدف النادي إقامتها لإمام عاشور قد تتجاوز في حجمها الاستقبال الجماهيري الذي حظي به النجم المصري محمد صلاح عقب انتقاله إلى طرابزون سبور، في ظل الرغبة في تقديم اللاعب للجماهير بصورة تليق بأهميته.

وتترقب إدارة كونيا سبور رد النادي الأهلي على العرض الرسمي المقدم لضم إمام عاشور، في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان حتى الآن عن موقف القلعة الحمراء النهائي من العرض التركي.

ويتمسك النادي التركي بإتمام الصفقة، بينما يبقى القرار النهائي بشأن مستقبل إمام عاشور بيد إدارة الأهلي، خاصة في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع الفريق ورغبة النادي في الحفاظ على عناصره الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد.


 

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