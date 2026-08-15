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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر المشغولات الذهبية في مصر مع أول تعاملات له اليوم السبت 15-8-2026 داخل محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر الذهب ثباتاً على مستوى الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب للجرام الواحد 6265 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7160 جنيها للشراء و 7091 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6563 جنيها للشراء و 6500 جنيه للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6265 جنيها للشراء و6205 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5370 جنيها للشراء و5318 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.12 ألف جنيه للشراء و 59.64 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4391 دولارا للشراء و 4390 دولارا للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال

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