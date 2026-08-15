مصطفى حجاج يكشف لـ صدى البلد حقيقة منشور الزواج على صفحته الرسمية

في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، كشف الفنان مصطفى حجاج تفاصيل المنشور الذي أثار حالة من الجدل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن الأمر لم يتجاوز كونه مزحة، وأن ما تم تداوله بعد ذلك حمل العديد من التفسيرات والشائعات غير الصحيحة.

وقال مصطفى حجاج، خلال تصريحاته لـ«صدى البلد»: «كنت بهزر في البوست على فيسبوك، لكن لا، الكلام مش صح»، مؤكدًا أن المنشور لم يكن يحمل أي رسالة أو دلالة بالشكل الذي فهمه البعض، وأنه فوجئ بعد ذلك بانتشار العديد من الشائعات والتكهنات حول ما قصده.

وأوضح حجاج أن طبيعة المنشور كانت في إطار المزاح، مشيرًا إلى أن بعض المتابعين تعاملوا معه على أنه تصريح جاد

ومن جانبه، أوضح مصطفى حجاج في تصريحاته الخاصة لـ«صدى البلد» أن الحقيقة أبسط مما تم تداوله، وأنه لم يكن يقصد من المنشور إثارة الجدل أو الإعلان عن أمر جديد، وإنما جاء في إطار الدعابة.

ويحرص مصطفى حجاج خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشاركهم أخباره الفنية وأعماله الجديدة، إلى جانب بعض المنشورات التي تحمل طابعًا خفيفًا وشخصيًا.

وبتصريحاته لـ«صدى البلد»، حسم مصطفى حجاج الجدل حول المنشور، مؤكدًا أن الأمر كان مجرد مزاح، وأن الشائعات التي خرجت بعده لا أساس لها من الصحة.