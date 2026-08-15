بواقي الفراخ في الثلاجة.. حوّليها لوجبة جديدة بطعم مذهل مثل المطاعم

لو عندك بواقي فراخ من غداء اليوم السابق ومش عارفة تقدميها تاني بشكل مختلف، مش لازم تتخلصي منها، إذ يمكن تحويلها خلال دقائق إلى وجبة جديدة بطعم قريب من المطاعم.

وتعد راب الفراخ بالصوص الكريمي والجبنة من الأفكار السهلة التي يمكن تحضيرها باستخدام الفراخ المطهية المتبقية، مع إضافة بعض المكونات البسيطة للحصول على ساندويتش مناسب للغداء أو العشاء، للشيف رباب العمدة.

مكونات راب الفراخ

2 كوب من بواقي الفراخ المطهية والمقطعة شرائح.

4 أرغفة تورتيلا أو خبز شامي.

ثمرة فلفل ألوان مقطعة شرائح.

بصلة صغيرة مقطعة شرائح.

نصف كوب جبنة موتزاريلا أو شيدر.

ملعقة كبيرة زيت.

خس مقطع.

شرائح خيار مخلل حسب الرغبة.

مكونات الصوص

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملعقتان كبيرتان زبادي.

فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحويل بواقي الفراخ لوجبة جديدة

في البداية، تقطع الفراخ المطهية إلى شرائح أو قطع صغيرة، مع التأكد من أنها كانت محفوظة بطريقة صحيحة في الثلاجة ولم تترك خارج التبريد لفترة طويلة.

تسخن مقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف الزيت والبصل والفلفل الألوان، وتقلب المكونات لعدة دقائق حتى تذبل قليلًا دون أن تفقد قوامها تمامًا.

تضاف قطع الفراخ إلى المقلاة، ويمكن إضافة رشة بابريكا وفلفل أسود لإعطائها نكهة أقوى، ثم تقلب المكونات حتى تسخن الفراخ جيدًا.

سر الصوص الذي يشبه المطاعم

في وعاء صغير، يخلط المايونيز مع الزبادي والثوم وعصير الليمون والبابريكا، ثم تضاف رشة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ويمنح الزبادي الصوص قوامًا أخف، بينما يضيف المايونيز الكريمية، ويمكن زيادة كمية الثوم أو إضافة القليل من الشطة حسب الرغبة.

طريقة تجميع راب الفراخ

تفرد قطعة التورتيلا أو الخبز الشامي، ثم يوضع مقدار من الصوص في المنتصف.

تضاف طبقة من الخس، ثم خليط الفراخ والفلفل والبصل، وبعدها توزع الجبنة فوق الحشوة.

يمكن إضافة شرائح الخيار المخلل للحصول على مذاق متوازن بين الحشوة الكريمية والطعم الحامض.

يطوى طرفا الخبز إلى الداخل، ثم يلف بإحكام على شكل رول.

توضع الرولات في مقلاة ساخنة لمدة دقيقة أو دقيقتين على كل جانب حتى يتحمص الخبز قليلًا وتذوب الجبنة.

سر الطعم مثل المطاعم

للحصول على نتيجة أفضل، لا تفرطي في تسخين الفراخ، خاصة إذا كانت مطهية من اليوم السابق، لأن التسخين الزائد قد يجعلها جافة.

كما أن تحميص الراب من الخارج بعد لفه يمنحه قوامًا أفضل، بينما يساعد الصوص على استعادة جزء من الطراوة والنكهة.

ويمكن إضافة البطاطس المقلية أو شرائح البطاطس المشوية داخل الراب للحصول على وجبة أكثر إشباعًا.

ماذا تفعلين ببواقي الفراخ؟

يمكن استخدام الفراخ المتبقية في أكثر من وصفة بدل تقديمها بالطريقة نفسها في اليوم التالي، مثل إضافتها إلى المكرونة، أو الأرز، أو البيتزا المنزلية، أو تحويلها إلى حشوة للفطائر والسندويتشات.

لكن قبل إعادة استخدام أي بقايا طعام، يجب التأكد من أنها حُفظت في الثلاجة بطريقة سليمة، ولم تترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.