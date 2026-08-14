زاد 5 جنيهات.. سعر الذهب الآن في مصر

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 14-8-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية .

سعر الذهب يرتفع

بلغ متوسط سعر جرام الذهب زيادة بمقدار 5 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6265 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7160 جنيها للشراء و7091 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6563 جنيها للشراء و6500 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6265 جنيها للشراء و6205 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5370 جنيها للشراء و5318 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 40.12 ألف جنيه للشراء و49.64 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4373 دولارا للشراء و4372 دولارا للبيع.