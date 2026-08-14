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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التحفظ على سفينة حطمت أجزاءً من الشعاب المرجانية بخليج السويس ومحميات جنوب سيناء توثق الأضرار

السفينة التى شحطت في خليج السويس
السفينة التى شحطت في خليج السويس
ايمن محمد

تحفظت جهات التحقيق على سفينة شحن تجارية، عقب شحوطها على منطقة من الشعاب المرجانية بخليج السويس، وما أسفر عنه الحادث من أضرار طالت أجزاء من الشعاب المرجانية، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد حجم الأضرار والمسؤوليات المترتبة عليها.

القصة الكاملة 

كانت محميات جنوب سيناء قد تحركت فور تلقي إخطار بالواقعة، وشكلت فريقًا متخصصًا انتقل إلى موقع الشحوط لإجراء المعاينة الميدانية والمسح البحري للمنطقة، وفحص الشعاب المرجانية التي تعرضت للتضرر، وتوثيق آثار الحادث وتحديد طبيعة الأضرار البيئية الناتجة عنه.

وأجرى فريق المحميات أعمال المعاينة والفحص الفني لموقع الحادث، بهدف تقييم حالة الشعاب المرجانية ورصد المناطق المتأثرة، إلى جانب جمع البيانات اللازمة لإعداد تقرير فني حول الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية نتيجة شحوط السفينة.

وتابعت محميات جنوب سيناء الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقدمت ما توصلت إليه أعمال المعاينة والفحص من معلومات وبيانات للجهات المختصة، في إطار التحقيقات التي جرت للوقوف على أسباب الشحوط وتحديد المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية.

وبناءً على الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق، صدر قرار بالتحفظ على السفينة محل الواقعة، لحين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وتحديد المسؤوليات عن الأضرار البيئية التي خلفها الحادث.

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة نظرًا لحساسية الشعاب المرجانية في خليج السويس، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للبيئة البحرية، وما تمثله من قيمة بيئية وسياحية، الأمر الذي يجعل حمايتها من آثار حركة السفن والشحوط والحوادث البحرية أولوية للجهات البيئية المختصة.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الواقعة، فيما تعمل اللجان الفنية المتخصصة على استكمال تقييم الأضرار وتحديد حجم التلفيات التي لحقت بالشعاب المرجانية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والتقارير الفنية.

ويبرز في هذه الواقعة الدور الميداني لمحميات جنوب سيناء، التي سارعت إلى معاينة موقع الشحوط، ورصد الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية، ومتابعة الإجراءات الفنية والتحقيقات حتى صدور قرار التحفظ على السفينة، بما يعكس أهمية الرقابة البيئية في حماية الموارد البحرية والحفاظ على الثروة الطبيعية لخليج السويس.

وتم تحرير محضر رقم 701 لسنة 2026 اداري طور سيناء للسفينة التجارية"بانا جيا هار اكيانياس القادمة من ميناء ينبع بالسعودية وجنسيتها مارشال ايلاند إلى أن أصدرت جهات التحقيق قرار بالتحفظ عليها في ميناء السويس البحري إلى انتهاء التحقيقات وتقييم الاضرار الناتجة من الشحوط علي الشعاب .

جنوب سيناء شحوط مركب التحفظ شعاب مرجانية خليج السويس

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