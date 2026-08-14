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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم سيبراني واسع يستهدف 50 من كبريات الشركات العالمية| تفاصيل

شركة فيليبس
شركة فيليبس
خاطر عبادة

أعلنت مجموعة القرصنة "Cl0p" مسئوليتها عن سرقة كميات كبيرة من البيانات من حوالي 50 شركة عالمية، من بينها شركات شل وفيليبس وفيزيرف وجنرال إلكتريك، بحسب منشور على موقعها الإلكتروني.

وأكدت شركة فيليبس أنها كانت هدفاً للمجموعة، فيما قالت شل إنها تراقب "حادثة محتملة" وقعت مؤخراً، مؤكدة بذلك تقريراً نشرته وسيلة الإعلام الهولندية BNR يوم الخميس. 

وفقا لوكالة رويترز، قال متحدث باسم شل: "نعمل مع فرق الأمن والخبراء للتحقيق في الوضع".

الشركات: لا تأثير على بيانات العملاء حتى الآن

أوضحت فيليبس في بيان أن الهجوم استهدف خادماً مؤسسياً محدداً يحوي بيانات داخلية وتم احتواؤه، مشددة على أن الحادث لا يؤثر على بيئات عملائها.

من جانبها قالت فيزيرف إنها تراجع المزاعم، لكنها "لم تجد حتى الآن أي دليل على تعرض بيانات العملاء أو البيانات البنكية أو بيانات المعاملات أو البيانات الشخصية للخطر، أو تأثر بيئة التشغيل".

وأعلنت جنرال إلكتريك أنها بدأت تطبيق بروتوكولات الاستجابة الإلكترونية" وتقييم الادعاء، فيما أفادت “رويترز” أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من حجم ونوع البيانات التي قالت المجموعة إنها سرقتها.

الثغرة المستغلة في برامج PTC

ووفقاً لمجموعة "Ransom ISAC" لتبادل معلومات التهديدات، استغلت "Cl0p" نقاط ضعف في برنامجي PTC Windchill وFlexPLM المستخدمين في الهندسة والتصنيع.

 وأصدرت PTC عدة تنبيهات أمنية منذ 18 يونيو تحث العملاء على تثبيت تحديثات لسد الثغرة.

وقال براندون بارسونز، مدير استخبارات التهديدات في شركة "أسنت سوليوشنز": إن شبكة القرصنة لا تستهدف شركات بعينها، بل تستهدف ثغرة يوم صفر في حزم برمجية رئيسية.. إنهم مبتزون محترفون للبيانات". 

وأضاف أن بعض الشركات بدأت تتلقى إشعارات ابتزاز من المجموعة في 19 و20 يوليو، لافتا أن الشبكة معروفة بهجماتها الواسعة التي تستهدف ثغرات برمجية لضرب أهداف متعددة في وقت واحد.

هجوم سيبراني شبكة قرصنة فيليبس شل جنرال اليكتريك

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