مع انطلاق تسجيل الرغبات| تحذير عاجل من التعليم العالي للطلاب

مع بدء طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 سباق تحديد مستقبلهم الدراسي؛ تبدو الساعات الخمس المقبلة حاسمة في رسم ملامح المرحلة الجامعية لكل طالب.

وفي ظل إتاحة فرصة تعديل الرغبات طوال فترة التسجيل، شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة التعامل مع قائمة الرغبات باعتبارها “خطوة مصيرية” لا تحتمل العشوائية أو التسرع.

التنسيق

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن قواعد المرحلة الثانية تسير وفق الآليات نفسها التي اتبعتها المرحلة الأولى، مع اختلاف أعداد الطلاب المشاركين، موضحًا أن نحو 266 ألف طالب يشاركون في المرحلة الثانية، التي تستمر لمدة 5 أيام من الأربعاء حتى الأحد.



الطالب يمتلك كامل الحرية في الدخول إلى موقع التنسيق وتعديل رغباته أكثر من مرة

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الطالب يمتلك كامل الحرية في الدخول إلى موقع التنسيق وتعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التسجيل، سواء دخل مرة واحدة أو عشرات المرات، مشددًا على أن آخر قائمة رغبات يسجلها الطالب قبل غلق باب التسجيل هي التي يتم اعتمادها.

وأشار الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إلى أن هذه الآلية تمنح الطلاب فرصة كافية لمراجعة اختياراتهم بهدوء، وإعادة ترتيب الكليات وفق أولوياتهم، بدلًا من الاستعجال في تسجيل القائمة النهائية.



منظومة التنسيق تعتمد بصورة كبيرة على النظام الإلكتروني

ولفت الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إلى أن منظومة التنسيق تعتمد بصورة كبيرة على النظام الإلكتروني، مع محدودية التدخل البشري، وهو ما يجعل احتمالات الخطأ محدودة للغاية، موضحًا أن الأخطاء غالبًا ما تكون مرتبطة بالطالب نفسه، سواء عند ترتيب الرغبات أو اختيار كلية غير مقصودة أو عدم مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن كل رغبة يسجلها الطالب لها أهمية كبيرة، ولا ينبغي التعامل مع الرغبات المتأخرة باعتبارها مجرد خيارات احتياطية، لأن ارتفاع أعداد الطلاب قد يؤدي إلى وصول التوزيع إلى الرغبة رقم 30 أو 40 أو 45، بل وربما 60 أو 70.

ووجه الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، نصيحة مهمة لطلاب المرحلتين الثانية والثالثة، داعيًا إياهم إلى الاستعانة بنتائج تنسيق العام الماضي، ومراجعة الحدود الدنيا للكليات التي كانت قريبة من مجموع كل طالب، حتى يتمكنوا من بناء قائمة واقعية تضم الرغبات التي تتناسب مع مجموعه وفرصه في القبول.

وحذر الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، من تسجيل الرغبات بطريقة عشوائية أو ترك عملية التسجيل حتى انتهاء الموعد، كاشفًا أن نحو 1000 طالب في المرحلة الأولى لم يسجلوا رغباتهم، وهو ما قد يحرم الطالب من الاستفادة من الفرص المتاحة أمامه.

واستطرد: وبالتالي، فإن التعامل الذكي مع تنسيق المرحلة الثانية لا يعتمد فقط على معرفة الكليات المتاحة، وإنما يبدأ من ترتيب الرغبات بعناية، ومراجعتها أكثر من مرة، والاستفادة من مؤشرات تنسيق العام الماضي، مع التأكد من صحة كل اختيار قبل اعتماد القائمة النهائية.