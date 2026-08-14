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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأحد بداية التحسن.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وتحذر من الرطوبة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

بعد أيام من الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة التي فرضت نفسها على مختلف أنحاء البلاد، بدأت درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا، لتمنح المواطنين بارقة أمل بقرب انتهاء ذروة الموجة الحارة. 

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد التحسن الملحوظ.

طقس

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، إن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا بنحو 3 درجات، بالتزامن مع تراجع حدة الموجة الحارة التي بدأت تأثيراتها على البلاد منذ الاثنين الماضي، مشيرة إلى استمرار الانخفاض خلال اليوم الجمعة، وإن ظلت الأجواء أعلى من المعدلات المعتادة في هذا الوقت من الصيف.

وأوضحت غانم، أن القاهرة الكبرى سجلت درجة حرارة عظمى بلغت 37 درجة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

وأرجعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الإحساس بالحرارة إلى تأثير منخفض الهند الموسمي، بالتزامن مع وصول كتل هوائية حارة ورطبة قادمة من البحر المتوسط، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة قد تزيد عن المسجلة بما يتراوح بين درجتين و4 درجات.

موعد الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة

وأشارت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يومي الجمعة والسبت سيشهدان طقسًا شديد الحرارة ورطبًا، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بصورة تدريجية اعتبارًا من الأحد والاثنين.

ومن المتوقع أن تقترب درجات الحرارة تدريجيًا من معدلاتها الصيفية المعتادة، إذ تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى حول 34 و35 درجة، مع تحسن أكثر وضوحًا خلال الأسبوع المقبل، خاصة أثناء ساعات النهار.

ورغم هذا التراجع، أكدت أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، بينما يساعد نشاط الرياح خلال ساعات الليل على تحسين الإحساس بالأجواء وتخفيف وطأة الرطوبة.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضحت غانم أن هناك فرصًا محدودة لأمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتتراوح احتمالات سقوطها بين 20% و30%.

أما المناطق الداخلية، ومن بينها القاهرة الكبرى ومدن القناة، فتظل فرص الأمطار بها محدودة، وتصل إلى نحو 10%.

تحذير مهم للمصطافين على البحر المتوسط

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع أمواج البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، مع استمرار هذه الاضطرابات خلال السبت والأحد.

ودعت المصطافين إلى الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ ورفع الرايات، وعدم الابتعاد عن المناطق الآمنة المخصصة للسباحة، حفاظًا على سلامتهم في ظل اضطراب حالة البحر.

نصائح للتعامل مع حرارة أغسطس

وأكدت غانم أن شهر أغسطس يظل من أشهر الصيف التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، حتى مع عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

ونصحت المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب استخدام أغطية الرأس عند الخروج نهارًا لتقليل تأثير أشعة الشمس المباشرة.

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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