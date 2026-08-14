رغم الاعتذار العلني.. الزمالك يعاقب عبدالله السعيد

اتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارًا بتوقيع عقوبة مالية على عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية غيابه عن معسكر الإعداد للموسم الجديد وعدم الانتظام في التدريبات خلال الفترة الماضية، وذلك رغم البيان الذي أصدره اللاعب مؤخرًا وأعلن خلاله استمراره مع القلعة البيضاء.

وكشفت تقارير إعلامية حديثة أن نادي الزمالك وقع غرامة مالية قدرها مليونا جنيه على عبدالله السعيد، بسبب غيابه عن معسكر الفريق، في الوقت الذي لا تزال فيه أزمة اللاعب مع النادي مرتبطة أيضًا بمستحقات مالية متأخرة.

عبدالله السعيد يغيب عن بداية الإعداد

وكان عبدالله السعيد غاب عن بداية فترة الإعداد الخاصة بنادي الزمالك للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، وهو الغياب الذي أثار حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر صاحبة الخبرات الكبيرة في صفوف الفريق.

ووفقًا لما تم تداوله خلال الأيام الماضية، ارتبط غياب السعيد بوجود مستحقات مالية متأخرة لدى النادي، حيث أشارت تقارير إلى أن اللاعب كان يطالب بالحصول على مستحقات تقدر بنحو 7.5 مليون جنيه ، في الوقت الذي كانت فيه إدارة الزمالك تسعى إلى التعامل مع الملف المالي وتسوية المستحقات.

كما شهدت الأزمة حديثًا عن رغبة اللاعب في إنهاء تعاقده مع الزمالك، قبل أن تتغير الصورة بشكل واضح بعد البيان الذي أصدره عبدالله السعيد وأعلن خلاله استمراره مع الفريق.

اعتذار عبدالله السعيد وإنهاء الجدل

وحسم عبدالله السعيد موقفه بشكل علني بعدما نشر بيانًا عبر حساباته الرسمية، أكد خلاله أنه يعتبر نفسه جزءًا من عائلة الزمالك، ونفى أن يكون قد تمرد على النادي أو أن يكون هدفه الابتعاد عن القلعة البيضاء.

وأوضح اللاعب أن التفكير في الاعتزال وإنهاء مشواره الكروي تزامن مع بداية فترة إعداد الفريق، وهو ما تسبب في غيابه عن بداية المعسكر، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه الكامل للنادي وجماهيره ومجلس الإدارة وما يتخذه من قرارات.

وأكد السعيد أنه مستمر مع الزمالك في الموسم الجديد، متعهدًا بوضع مصلحة الفريق فوق أي اعتبارات أخرى، والعمل من أجل المنافسة على البطولات.