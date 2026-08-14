تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادرته 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 28 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22087 طنًا، تشمل: 3946 طن علف بنجر، و4531 طن يوريا، و2415 طن جبس خام صب، و3128 طن بودرة جبس معبأة، و8067 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40460 طنًا، تشمل: 1745 طن خردة، و2568 طن حديد، و33008 طن ذرة، و750 طن خشب زان، و2389 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 325 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 485 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 1072 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 63588 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 33597 طنًا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5250 حركة.

وخلال رحلاتها لميناء دمياط، غادرت السفينة «GALLIPOLI SEAWAYS» التابعة للخط الملاحي «RORO»، الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد أن قامت بتداول 4199 طنًا تشمل خضروات وفواكه وكابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات وسيارات ملاكي، منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا والمجر والمغرب وفرنسا والنمسا وبلجيكا.

إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهة إلى دول الخليج، عمان والإمارات والكويت والسعودية وقطر والأردن.