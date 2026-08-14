رفع المخلفات وتراكمات القمامة بمنطقة شطا في دمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية استكمالًا لجولته التي أجراها صباح اليوم، لمتابعة استمرار أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة وإخلاء أماكن تجميع المخلفات، بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتيرالمساعد، وذلك في إطار المتابعة لاستمرار أعمال الحملة التي انطلقت أمس.

وخلال الجولة، تابع "محافظ دمياط" أعمال رفع المخلفات والرتش وتراكمات القمامة بمنطقة شطا، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإخلاء ورفع كافة التراكمات، مع استمرار نقل المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأكد "محافظ دمياط" استمرار المتابعة الميدانية لأعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والتي تستهدف تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري.