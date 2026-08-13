محافظ دمياط يوجه برفع المخلفات وتراكمات القمامة وسرعة إخلاء أماكن التجميع بدمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الحملات التي انطلقت أمس لرفع المخلفات وتراكمات القمامة وإخلاء أماكن تجميع المخلفات، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، في إطار متابعة منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.

واستهل "محافظ دمياط" جولته بمتابعة أعمال تجميع ورفع المخلفات بمدينة عزبة البرج، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال الإخلاء ورفع جميع التراكمات، مع نقل المخلفات والقمامة مباشرة إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بمدينة فارسكور، بما يضمن التخلص الآمن منها وإعادة تدويرها والاستفادة منها.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة سير أعمال إخلاء أماكن تجميع المخلفات ورفع تراكمات القمامة ومخلفات الترش بمنطقة شطا، موجهًا باستمرار وتكثيف أعمال الرفع والنقل والتعامل الفوري مع أي تراكمات .