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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق مبادرة من دمياط إلى العالمية من رأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شارك  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، في فعاليات إطلاق مبادرة «من دمياط إلى العالمية»، التي نظمتها أكاديمية روبوتس كاسل للعلوم والتكنولوجيا بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر، وذلك بحضور الدكتور علي خليفة، مدير الأكاديمية، والدكتور حسام أبو سالم، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس مدينة رأس البر، والدكتور طارق الزكي، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور خالد النجدي، نقيب الصيادلة، والدكتور فريد مراد، نقيب الأطباء البيطريين.

وتضمنت الفعاليات إطلاق Youth AI Summit 2026 كأولى فعاليات المبادرة، والتي تستهدف اكتشاف وتأهيل جيل جديد من المبتكرين والقادة القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، من خلال دعم المواهب الشابة وتشجيع الطلاب على الابتكار والتعلم في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة.

واستهل المحافظ الفعاليات بتفقد معرض المشروعات المبتكرة، حيث التقى بعدد من الطلاب المشاركين، واستمع إلى شرح حول المشروعات التي قاموا بتنفيذها والأفكار التي تناولتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشيدًا بالمستوى المتميز للمشروعات وما تعكسه من قدرات إبداعية وعلمية واعدة لدى الطلاب.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي أن إطلاق مبادرة «من دمياط إلى العالمية» يمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، موضحًا أن المبادرة تستهدف بناء منظومة متكاملة لتأهيل الشباب في عدد من المجالات الحديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة والبحث العلمي واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد الطلاب للمشاركة في المسابقات والفعاليات العلمية والتكنولوجية على المستويين المحلي والدولي.

وشهدت فعاليات Youth AI Summit 2026، أولى فعاليات المبادرة، مشاركة نحو 23 مشروعًا مبتكرًا من خلال 20 فريقًا، ضمت نحو 130 طالبًا وطالبة، بما يعكس حجم الاهتمام بتنمية مهارات النشء والشباب وتشجيعهم على الابتكار والتطبيق العملي.

وأشار محافظ دمياط إلى أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التي تستهدف تنمية مهارات الشباب وربطها باحتياجات المستقبل، في إطار توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية توفير بيئة داعمة للمواهب والمبتكرين وإتاحة الفرص أمامهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم وتنمية قدراتهم.

كما وجه محافظ دمياط الشكر لأمهات الطلاب على ما يبذلنه من جهود في رعاية أبنائهن ودعمهم، مؤكدًا أن بناء جيل واعٍ ومبتكر وقادر على خدمة وطنه يبدأ من الأسرة ودورها في اكتشاف مواهب أبنائها وتشجيعهم على التعلم والتميز.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من جانب الأكاديمية والجهات المعنية في إعداد وتنظيم الفعاليات وتوفير الدعم اللازم للطلاب المشاركين، مؤكدًا أهمية استمرار هذه المبادرات التي تتيح للشباب فرصًا حقيقية للتعلم والتطبيق والمنافسة، وتسهم في اكتشاف الطاقات الواعدة وتأهيلها للمشاركة في المسابقات والفعاليات العلمية والتكنولوجية على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام الفعاليات، تسلم محافظ دمياط درع الأكاديمية، تقديرًا لدعمه وتشجيعه للمبادرة وجهودها في اكتشاف وتنمية المواهب الشابة.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى راس البر

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