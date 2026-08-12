محافظ البحر الأحمر يستعرض مشكلات ومطالب المستثمرين بمختلف مدن المحافظة

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، اجتماعًا مع عدد من مستثمري القطاع السياحي بمختلف مدن المحافظة، لمناقشة مطالبهم والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجه المشروعات السياحية والاستثمارية بنطاق المحافظة الساحلية.

ومن جانبه أكد المحافظ علي أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمستثمرين، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتحقيق مزيد من النجاحات، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الغرف السياحية وتعزيز فرص الاستثمار بمختلف مدن المحافظة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها القرارات الصادرة بشأن إيقاف العمل ببعض المشروعات وسحب الأراضي التي لم يتم تنفيذ المشروعات بها بنسبة 25 % ، بالإضافة الي مناقشة المعوقات المتعلقة بالمرافق والخدمات، ومنها الكهرباء والمياه .

وفي ذات السياق أكد الدكتور وليد البرقي أن القانون يوضع لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وليس لعرقلة المستثمرين، مشددًا على أهمية العمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين، بما يحقق التوازن بين تطبيق القوانين ودعم الاستثمار ، مشيرا إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين في مختلف القطاعات، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ودعم المشروعات الاستثمارية بمختلف مدن المحافظة.

شهد اللقاء المهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والأستاذ حسام جعفر مدير عام الإدارة القانونية بهيئة التنمية السياحية، وعدد من المستثمرين بالقطاع السياحي بالمحافظة.