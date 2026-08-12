هال سيتي يعلن رسميًا التعاقد مع نوبل ميندي من رايو فاييكانو

أعلن نادي هال سيتي إتمام التعاقد رسميًا مع المدافع السنغالي نوبل ميندي قادمًا من صفوف رايو فاييكانو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الموقع الرسمي لنادي هال سيتي أن الصفقة تتضمن قيمة قياسية للنادي لم يتم الإعلان عنها، فيما أفادت تقارير بأن النادي الإنجليزي دفع نحو 25 مليون يورو للتعاقد مع المدافع البالغ من العمر 21 عامًا.

ووقع ميندي عقدًا مع هال سيتي لمدة 5 سنوات، مع وجود خيار لتمديد العقد لمدة موسم إضافي، ليبدأ بذلك تجربة جديدة في كرة القدم الإنجليزية.

وقال نوبل ميندي بعد إتمام انتقاله: «أنا سعيد جدًا بوجودي هنا وفخور للغاية أيضًا، أنا لاعب يتمتع بقدرات بدنية كبيرة، وأنا مدافع في المقام الأول، كما أنني أحب كرة القدم، وأحب بناء اللعب من الخلف بشكل نظيف وبأسلوب قوي عندما يتطلب الأمر ذلك».

وأضاف: «أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن كنت طفلًا، لذلك فهذا تحدٍ كبير بالنسبة لي وأنا مستعد له، أعتقد أن هذا الموسم سيكون جيدًا، وسنكون جميعًا معًا في هذه المغامرة».