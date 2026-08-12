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أحمد موسى مناشدا رابطة الأندية: أخَّروا مباريات الدوري ساعة عشان ارتفاع درجات الحرارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى مناشدا رابطة الأندية: أخَّروا مباريات الدوري ساعة عشان ارتفاع درجات الحرارة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
منار عبد العظيم

ناشد الإعلامي أحمد موسى، النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، بإعادة النظر في مواعيد بعض مباريات الدوري المصري، وتأخير انطلاق اللقاءات المقرر إقامتها في الخامسة مساءً “لمدة ساعة”؛ بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن عددًا من مجالس إدارات الأندية تواصلوا مع بعضهم البعض؛ لطرح مطالبهم بشأن مواعيد مباريات الدوري، خاصة اللقاءات التي تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية يستدعي مراعاة الظروف الجوية عند تحديد مواعيد المباريات، مطالبًا بترحيل اللقاءات المقررة في الخامسة مساءً إلى السادسة.

وقال موسى: «نتمنى أن تبدأ المباريات المقررة في الخامسة مساءً عند السادسة، من خلال ترحيل موعدها ساعة واحدة، مراعاة للظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة».

وأضاف أن الجماهير والأندية تلجأ إلى مجالس إدارات الأندية لعرض مشكلاتها ومطالبها، وهو ما يفرض على مسؤولي الأندية الاستماع إلى هذه المطالب ونقلها إلى الجهات المختصة.

واختتم أحمد موسى حديثه قائلًا: «أتمنى النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية ينظر في مطالب الأندية».

أحمد موسى رئيس رابطة الأندية المصرية على مسئوليتي

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