واشنطن تُشكّل فريقًا لمكافحة سياحة الولادة وتلغي أكثر من 600 تأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تشكيل فريق عمل متخصص لمكافحة ما يُعرف بـ"سياحة الولادة"، في إطار تنفيذ سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى الحد من استغلال نظام التأشيرات للحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن هذه الخطوة تأتي بتوجيه من الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، مؤكدة أنها تستخدم جميع الأدوات المتاحة لحماية نزاهة نظام الجنسية الأمريكي وضمان استخدام تأشيرات غير المهاجرين للأغراض القانونية المخصصة لها فقط، ومنع استغلالها في ممارسات "سياحة الولادة".

وأضاف البيان أن فريق العمل الجديد سيُجري مراجعة لأنشطة حاملي التأشيرات في مختلف أنحاء العالم لرصد حالات استغلال التأشيرات لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات أو الذين يسهلونها، والعمل على تفكيك الشبكات التي تستفيد منها.

وأوضح أن الفريق يعتمد في عمله على تحليل وربط المعلومات المتوافرة لدى وزارة الخارجية والوكالات الفيدرالية الأخرى، وفي مقدمتها وزارة الأمن الداخلي، في إطار تعاون وثيق بين الجانبين لمكافحة هذه الظاهرة.

وأشار البيان إلى أن فريق العمل اتخذ بالفعل إجراءات أسفرت عن إلغاء أكثر من 600 تأشيرة لمواطنين أجانب في عدد من دول العالم، في إطار جهود حماية نظام الهجرة الأمريكي من إساءة الاستخدام.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجنسية الأمريكية "ليست سلعة يمكن الحصول عليها عبر الاستغلال المتعمد لقوانين الهجرة أو التحايل عليها"، محذرة من أن الأجانب الذين يسيئون استخدام نظام التأشيرات، وكذلك من يساعدونهم، قد يفقدون تأشيراتهم وحقهم في دخول الولايات المتحدة، مشددة على أن هذه الإجراءات "ليست سوى البداية".