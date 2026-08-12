لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

يبحث طلاب الثانوية العامة عن كليات تقبل من 50% علمي وأدبي ، حيث يترقب الطلبة وأولياء الأمور موعد المرحلة الثالثة2026 والكليات والمعاهد المتاحة للطلبة في هذه المرحلة، حيث يبحث الطلاب الحاصلون على 50% عن معاهد مناسبة للمجموع، وفقاً لمؤشرات تنسيق الكليات2025 العام الماضي، وذلك حتى يتم الإعلان رسمياً عن تنسيق الكليات2026 بعد انتهاء كل مرحلة.

كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة

يمكن معرفة مؤشرات تنسيق كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة 2026 والتى نعتبر نتيجة تنسيق 2025 مؤشرا لها كما يلي:

تربية فنية حلوان بالزمالك 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى المطريه 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى الصحافه 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى اسوان 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى قويسنا 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 160 50.00%

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 160 50.00%

تربية موسيقية حلوان 160 50.00%

دراسات نوعيه العريش 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى شبرا 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى بنها 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى سوهاج 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 160 50.00%

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى قنا 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 160 50.00%

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 160 50.00%

كليات تقبل من 50% أدبي

يمكن معرفة مؤشرات تنسيق كليات تقبل من 50% أدبي 2026 والتى نعتبر نتيجة تنسيق 2025 مؤشرا لها كما يلي: