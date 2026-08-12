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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

كليات تقبل من 50% علمي وادبي
كليات تقبل من 50% علمي وادبي
رشا عوني

يبحث طلاب الثانوية العامة عن كليات تقبل من 50% علمي وأدبي ، حيث يترقب الطلبة وأولياء الأمور موعد المرحلة الثالثة2026 والكليات والمعاهد المتاحة للطلبة في هذه المرحلة، حيث يبحث الطلاب الحاصلون على 50% عن معاهد مناسبة للمجموع، وفقاً لمؤشرات تنسيق الكليات2025 العام الماضي، وذلك حتى يتم الإعلان رسمياً عن تنسيق الكليات2026 بعد انتهاء كل مرحلة.

تنسيق الجامعات 2026.. الأحد آخر موعد لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى.. توقعات شبه نهائية.. الطب لن يقل عن 93.43%.. وانخفاض نحو 2% للقبول بكليات الهندسة مقارنة بالعام الماضى.. وسياسة واقتصاد 89.5 % حتى 90% - اليوم السابع

كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة

يمكن معرفة مؤشرات تنسيق كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة 2026 والتى نعتبر نتيجة تنسيق 2025 مؤشرا لها كما يلي:

  • تربية فنية حلوان بالزمالك 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى المطريه 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى الصحافه 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى اسكندرية 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى الزقازيق 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى اسوان 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى قويسنا 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى بور سعيد 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 160 50.00%
  • ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 160 50.00%
  • تربية موسيقية حلوان 160 50.00%
  • دراسات نوعيه العريش 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى شبرا 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى بنها 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى سوهاج 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى قنا 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 160 50.00%
  • ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 160 50.00%
تنسيق الكليات2026.. قائمة معاهد تقبل من 50%

كليات تقبل من 50% أدبي

يمكن معرفة مؤشرات تنسيق كليات تقبل من 50% أدبي 2026 والتى نعتبر نتيجة تنسيق 2025 مؤشرا لها كما يلي:

  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان 160 50.00%
  • دراسات نوعيه العريش 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 160 50.00%
  • تربية موسيقية حلوان 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة 160 50.00%
  • تربية فنية حلوان بالزمالك 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 160 50.00%
  • تربية فنية المنيا 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 160 50.00%
  • تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات 160 50.00%
تنسيق الكليات2026 تنسيق الكليات2025 كليات تقبل من 50 كليات تقبل من 50 علمي كليات تقبل من 50 علمي وأدبي

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