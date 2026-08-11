مجموع 70% علمي علوم يدخل ايه ؟ .. هذه الكليات متاحة

يبحث طلاب الثانوية العامة عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2026 والتي من المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء ، وارتفعت عمليات البحث عن كليات تقبل من 70% علمي علوم ورياضة، حيث يركز أصحاب هذا المجموع على معرفة أبرز الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات2026 بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى قريباً.

بدء تنسيق المرحلة الثانية2026 غداً

ويبدأ مكتب التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، ولمدة خمسة أيام، وذلك وفقًا للحدود الدنيا المعلنة والقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق.

‎تنسيق الجامعات 2026



‎ويتم إتاحة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق

https://tansik.digital.gov.eg/application/

مجموع 70% علمي يدخل كلية ايه؟



وفي السطور التالية نستعرض أبرز الكليات والمعاهد التي قبلت طلابًا بمجموع يبدأ من 70% وفقًا لحدود تنسيق 2025، باعتبارها مؤشرًا استرشاديًا لتنسيق 2026.



* زراعة عين شمس: 224 درجة

* المعهد الفني للبصريات بأبو الريش: 223.5 درجة

* تربية دمنهور: 223.5 درجة

* المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى: 223 درجة

* المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين: 222.5 درجة

* المعهد التكنولوجي العالي بمدينة 6 أكتوبر: 222.5 درجة

* كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: 222 درجة

* معهد طيبة العالي (علوم حاسب): 222 درجة

* تربية الإسكندرية: 222 درجة

* آثار الفيوم: 222 درجة

* آداب القاهرة: 221.5 درجة

* حقوق الزقازيق: 221.5 درجة

* تربية مدينة السادات: 221 درجة

* آثار أسوان: 221 درجة

* حقوق الفيوم: 221 درجة

* تربية السويس: 221 درجة

* المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي: 220.5 درجة

* زراعة القاهرة (رياضة): 220.5 درجة

* تربية عين شمس: 220.5 درجة

* الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا: 220 درجة

* الأكاديمية الحديثة بالمعادي (هندسة): 220 درجة

* علوم أسيوط (رياضة): 220 درجة

* زراعة الزقازيق: 220 درجة

* زراعة طنطا: 220 درجة

* حقوق أسيوط: 220 درجة

* تربية الغردقة: 220 درجة

* تربية مطروح: 220 درجة

* تربية المنيا: 220 درجة

* المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف: 220 درجة

* معاهد الهندسة المختلفة (15 مايو – المنيا الجديدة – كينج مريوط – المستقبل – الصفوة): 220 درجة

* معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينة الشروق: 219.5 درجة

* المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية: 219.5 درجة

* المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة: 219.5 درجة

* تربية دمياط: 219 درجة

* تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق: 219 درجة

* حقوق المنصورة: 219 درجة

* مصر العالي بالمنصورة (تجارة وحاسبات): 218.5 درجة

* علوم المنيا (رياضة): 218.5 درجة

* زراعة عين شمس (رياضة): 218.5 درجة

* زراعة الإسكندرية (سابا باشا): 218 درجة

* معهد طيبة العالي (علوم حاسب – سقارة): 218 درجة

* علوم بنات عين شمس (رياضة): 217.5 درجة

* المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب: 217.5 درجة

* المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة: 217.5 درجة

* المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر: 217 درجة

* فنون جميلة (فنون) المنيا: 217 درجة

* تربية طفولة مبكرة الزقازيق: 217 درجة

‎الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026

النظام الحديث

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية2026 لطلاب النظام الحديث، وجاءت الحدود الدنيا وفقًا للشعبتين العلمية والأدبية كالتالي:



‎الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75%، ويبلغ عدد الطلاب 234866 طالبًا.

‎الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر، بنسبة 64.06%، ويبلغ عدد الطلاب 31610 طلاب.

‎ويبلغ إجمالي عدد طلاب النظام الحديث المقرر لهم التقدم في المرحلة الثانية 266476 طالبًا.

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الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 بالنظام القديم



‎كما أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، وجاء كالتالي:

‎الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، ويبلغ عدد الطلاب 379 طالبًا.

‎الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر، بنسبة 58.53%، ويبلغ عدد الطلاب 76 طالبًا.

‎ويبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم في المرحلة الثانية 455 طالبًا.

‎رابط موقع تنسيق الكليات 2026

يمكن للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم ضمن مراحل تنسيق الجامعات2026 ، الدخول على الرابط الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــا).