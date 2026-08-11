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قرار عاجل في التضامن بمضاعفة التعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية المروّع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل في التضامن بمضاعفة التعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية المروّع

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
قسم اخبار البلد

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مضاعفة التعويضات لأسر ضحايا 
حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لكي يتم صرف التعويضات بصورة فورية لأسر الضحايا والمصابين.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

فخامة السيد رئيس الجمهورية مايا مرسي سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس

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