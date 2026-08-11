بسبب صلاح | قنوات عالمية تضع شرطا مثيرا قبل نقل مباراة طرابزون الأولى

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن اهتمام متزايد من جانب عدد من القنوات الفضائية العالمية بمباريات نادي طرابزون سبور التركي، عقب انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق.



وكتب فرج عامر عبر فيسبوك إن القنوات الفضائية العالمية التي اعتادت نقل المباريات المهمة على مستوى كرة القدم العالمية أبدت رغبتها في نقل المباراة الأولى لطرابزون سبور في الدوري التركي، ولكن بشرط مشاركة محمد صلاح في اللقاء.



وأوضح رئيس سموحة السابق أن هذه القنوات لم تكن تبدي اهتمامًا كبيرًا بالدوري التركي من الأساس، قبل أن يصبح وجود محمد صلاح مع طرابزون عامًا جذبا قويا للجمهور ووسائل الإعلام العالمية.