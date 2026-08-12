عاجل.. عمر فايد يصل إيطاليا غدًا تمهيدًا للانضمام إلى فروسينوني الإيطالي

يصل المدافع المصري عمر فايد إلى إيطاليا غدًا، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي قبل إتمام انتقاله إلى صفوف نادي فروسينوني الإيطالي.

ومن المقرر أن يوقع فايد على عقود انضمامه إلى فروسينوني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للنادي الإيطالي شراء اللاعب، في خطوة جديدة بمسيرة المدافع المصري الاحترافية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف منح عمر فايد فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات في الملاعب الإيطالية، بما يعزز من تطوره الفني خلال الفترة المقبلة.

وكان اسم فروسينوني قد ارتبط بعمر فايد خلال الفترة الماضية، في ظل اهتمام النادي الإيطالي بالحصول على خدمات المدافع المصري.