إعلان تشكيل باريس سان جيرمان وأستون فيلا لخوض كأس السوبر الأوروبي

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا الإنجليزي؛ في نهائي السوبر الأوروبي لكرة القدم.
وجاء تشكيل باريس كالتالي: في حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.
خط الدفاع: نونو مينديز - ويليان باتشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي.
خط الوسط: زائير إيمري - فاتينيا - جواو نيفيز
خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسيخليا - ديزيريه دويه - ماجني أكليوش.
فيما أعلن الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا تشكيله كالاتي :حراسة المرمى..ماركو بيزوت.
خط الدفاع: إيان ماتسين - فيكتور ليندلوف - باو توريس - ماتي كاش.
خط الوسط: جورج هيمينجز - أبو بكر كامارا - جواو جوميز - جون ماكجين.
خط الهجوم: بريان مادجو - إيمي بوبيندا.