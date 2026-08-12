موعد المولد النبوي 2026 رسميا.. الإجازة كام يوم؟

ارتفعت عمليات البحث عن موعد المولد النبوي 2026 بعد استطلاع دار الإفتاء اليوم هلال شهر ربيع الأول الذي يحمل يوم المولد النبوي وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص.

ويحتفل المسلمون في مصر ومختلف أنحاء العالم بذكرى المولد النبوي الشريف، باعتبارها مناسبة دينية يستذكرون خلالها السيرة النبوية العطرة للنبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، وما تضمنته من قيم الرحمة والتسامح والأخلاق.

وتشهد هذه المناسبة كل عام، مظاهر احتفال دينية وشعبية مختلفة، إلى جانب إقامة الندوات والفعاليات الدينية التي تتناول السيرة النبوية.

الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1488 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 29 من شهر صفر - 12 أغسطس 2026، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء، في بيان، تعذر رؤية هلال شهر ربيع الأول، وبذلك يكون غدا الخميس هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن بعد غد الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول.

موعد المولد النبوي 2026

وبعد استطلاع دار الإفتاء لـ هلال شهر ربيع الأول، وبناء على هذه الرؤية، فإن موعد المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ - 25 أغسطس 2026م.

إجازة المولد النبوي 2026

وبعد الإعلان الرسمي من دار الإفتار، يحل علينا المولد النبوي 2026 يوم الثلاثاء 25 أغسطس، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي من الثلاثاء إلى الخميس كما هو معتاد مع الإجازات الرسمية، حيث يصدر مجلس الوزراء قراراً بالترحيل ليوم الخميس؛ ليتمكن الموظفون من الحصول على عطلة يومين أو ثلاثة حسب جهة العمل.



كم يوم إجازة المولد النبوي 2026؟

من المتوقع أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف يومًا واحدًا، ما لم يصدر قرار رسمي بضم أيام أخرى إلى العطلة.

ويظل الموعد النهائي للإجازة مرتبطًا بالقرار الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازة من عدمه.

وإذا تم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026 من الثلاثاء إلى الخميس، فبذلك يحصل الموظفون بالقطاع الحكومي على عطلة 3 أيام متتالية وهي الخميس والجمعة والسبت، وكذلك بعض العاملين في القطاع الخاص.

إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء القرار الرسمي الخاص بموعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 وما إذا كان سيتم ترحيلها للخميس أم لا.

وتشمل الإجازة الرسمية العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب الجهات التي يحددها قرار مجلس الوزراء المنظم للعطلات الرسمية.

كما تعلن وزارة العمل الموعد الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة للإجازات الرسمية، مع مراعاة طبيعة العمل في بعض القطاعات التي تستمر في تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطلات.



دعاء رؤية هلال شهر ربيع الأول

«اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير»

«اللهُم اجعله شهرًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء».

«اللهُم احفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.. يا رب العالمين».

«اللهُم إنا نستودعك شهر مضى من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا».

«اللهم مع بداية الشهر الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختاما لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة».

دعاء المولد النبوي

دعاء المولد النبوي اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين وأرزقنا مرافقته في الجنه وأرزقنا ان نشرب من يده الشريفه شربة لا نظمأ بعدها أبدآ اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل وقدرنا يا الله على اتباع سنته اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والجهر وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار، اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.



حكم صيام يوم المولد النبوي

وأضافت دار الإفتاء أن جمهور العلماء استحبوا تعظيم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجرى عمل المسلمين على صيام هذا اليوم، والإكثار من الذكر والدعاء، والقيام بالعبادات وقراءة القرآن، باعتبارها من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى.

واستشهدت الدار بما ذكره مفتي مكة المكرمة قطب الدين النهروالي الحنفي، من أن أهل مكة كانوا يزورون مكان مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المولد النبوي، كما كانوا يجتمعون في المسجد الحرام بمشاركة الفقهاء والأعيان، ويضيئون الشموع احتفالًا بهذه المناسبة، وهو ما يعكس مظاهر فرحهم بمولد النبي الشريف.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال الأعمال الصالحة والذكر والتعبير عن الفرح والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد من الأعمال المشروعة التي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تعالى.