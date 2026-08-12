أفضل الاعمال المستحبة في شهر المولد النبوي

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، إن شهر ربيع الأول له فضل عظيم، فهو شهر مولد خير البشرية جمعاء، سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، لافتا إلى ضرورة الإكثار من العبادات في هذا الشهر العظيم.

افضل الأعمال المستحبة في شهر المولد النبوي

وأضاف أحمد ممدوح، "ما أفضل العبادات خلال شهر المولد النبوي الشريف؟؛ أن هناك الكثير من العبادات المحببة في هذا الشهر العظيم شهر ربيع الأنوار، وهي القراءة في السيرة النبوية، والإكثار من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، إضافة إلى إطعام الطعام، وصيام يومي الاثنين والخميس والثلاث أيام القمرية وغيرها الكثير من العبادات الصالحة.

وأكد أمين الفتوى، أن الإمام بدر الدين بن جماعة، شيخ الإسلام وقاضي القضاة في عصره، وأنه كان يطعم الطعام في يوم المولد الشريف، وكان يقول: "وددت لو أطعمت الطعام الشهر كله".

دعاء المولد النبوي

دعاء المولد النبوي اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين وأرزقنا مرافقته في الجنه وأرزقنا ان نشرب من يده الشريفه شربة لا نظمأ بعدها أبدآ اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل وقدرنا يا الله على اتباع سنته اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والجهر وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار، اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

حكم صيام يوم المولد النبوي

وأضافت دار الإفتاء أن جمهور العلماء استحبوا تعظيم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجرى عمل المسلمين على صيام هذا اليوم، والإكثار من الذكر والدعاء، والقيام بالعبادات وقراءة القرآن، باعتبارها من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى.

واستشهدت الدار بما ذكره مفتي مكة المكرمة قطب الدين النهروالي الحنفي، من أن أهل مكة كانوا يزورون مكان مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المولد النبوي، كما كانوا يجتمعون في المسجد الحرام بمشاركة الفقهاء والأعيان، ويضيئون الشموع احتفالًا بهذه المناسبة، وهو ما يعكس مظاهر فرحهم بمولد النبي الشريف.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال الأعمال الصالحة والذكر والتعبير عن الفرح والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد من الأعمال المشروعة التي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تعالى.