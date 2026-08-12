بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وقال “درويش” إن عبد الله السعيد رفض 3 عروض من أندية الدوري المصري خلال الفترة الماضية، كان آخرها عرضًا من البنك الأهلي، بناءً على رغبة أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، الذي تواصل مع اللاعب شخصيًا لإقناعه بالانضمام.

وأشار إلى أن السعيد استقر على اعتزال كرة القدم عقب نهاية مشواره مع الزمالك، مبررًا قراره بشعوره بتجاهل مسؤولي القلعة البيضاء وعدم التواصل معه خلال الفترة الماضية، على عكس ما حدث مع لاعبين آخرين.

اعتزال عبدالله السعيد

وبحسب ما كشفه أحمد درويش، فإن عبد الله السعيد يتجه إلى اعتزال الساحرة المستديرة بشكل نهائي عقب إنهاء علاقته التعاقدية مع الزمالك، ليضع حدًا لمسيرته الكروية بعد رفضه عددًا من العروض المقدمة إليه من أندية الدوري المصري.

وفي السياق ذاته، طلب عبد الله السعيد خلال الساعات الماضية فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي، في ظل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، ورغبته في حسم موقفه مع النادي وتسوية ملف مستحقاته.

وأكدت تقارير أن السعيد طلب فسخ تعاقده مقابل التنازل عن مستحقاته الخاصة بالموسم المقبل، مع الاتفاق على جدولة مستحقاته المتبقية عن الموسم المنقضي، والتي تبلغ 8 ملايين جنيه.

ويأتي طلب اللاعب في إطار رغبة الطرفين في الوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، مع وضع آلية لسداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالموسم الماضي.