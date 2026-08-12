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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار وانخفاض درجات الحرارة .. مفاجأة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد
شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن البلاد تشهد الخميس 13 أغسطس 2026 انكسارًا تدريجيًا في حدة الموجة الحارة من شمال البلاد وحتى مناطق من مصر الوسطى، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خاصة جنوبًا، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بالحرارة ويُبقي النباتات تحت تأثير الإجهاد الحراري.

وأوضح “فهيم” أن درجات الحرارة المتوقعة تصل إلى نحو 37 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، و32 درجة بالسواحل الشمالية الغربية، و33 درجة بالسواحل الشمالية الشرقية، بينما تصل إلى 39 درجة في شمال الصعيد و42 درجة في جنوب الصعيد، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بفعل الرطوبة.

وأشار إلى ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، إلى جانب نشاط للرياح على فترات ببعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة.

وأضاف أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ببعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وشدّد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، خاصة شمالًا، لا يعني انتهاء الإجهاد الحراري للنبات، في ظل استمرار ارتفاع الرطوبة وزيادة معدلات الندى، مطالبًا المزارعين بضرورة التعامل مع الظروف الجوية بحذر خلال هذه المرحلة.


من جانبه، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ، محذرة من استمرار الموجة الحارة ونشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لليوم الثانى على التوالى ، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 41 درجة على شمال الصعيد، و44 درجة على جنوب الصعيد، فيما تسجل السواحل الشمالية الغربية 31 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 36 درجة.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

وأشارت الأرصادالجوية إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رعد خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

محمد علي فهيم المناخ مركز البحوث الزراعية الرطوبة الإجهاد الحراري

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