الأرصاد: الأسبوع القادم يشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة

كشفت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر مساء اليوم /الأربعاء/ عن تغير الكتل الهوائية التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من غد مع تكون منخفضات في طبقات الجو العليا تسهم في تراجع درجات الحرارة وتكون السحب مما يعمل على حجب أشعة الشمس وخاصة في في فترات الصباح الباكر.. مشيرة إلى أن الأسبوع القادم سوف يشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة على مدار أيامه.

وقالت شاكر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "سنشهد اعتبارا من هذه الليلة نشاطا للرياح ؛ يسهم في تلطيف الأجواء ويحد من الاحساس بنسبة الرطوبة المرتفعة خلال فترات الليل والصباح الباكر".

واستعرضت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اعتبارا من الغد وحتى يوم الثلاثاء القادم.. قائلة إن البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، يشمل شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.. مشيرة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال البلاد قد تصل إلى القاهرة وذلك بنسبة حدوث 10%.

ووصفت حالة الطقس خلال الفترة المذكورة بأنه سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارا على معظم المناطق بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ثم يعود ليكون مائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الليل.

وتوقعت أن تتشكل الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأشارت إلى أن الرياح سوف تنشط خلال الفترة المذكورة بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/س ؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء مساء في المناطق المكشوفة إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وأفادت شاكر بأن نسب الرطوبة العظمى سوف تتراوح ليلا على القاهرة والوجه البحري ما بين 83% إلى 88% ، وعلى السواحل الشمالية من 90% إلى 96%، أما في شمال الصعيد فتتراوح ما بين 55 إلى 65% وفي جنوب الصعيد ما بين 30% إلى 35%.

وقالت إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري أيام (الخميس والجمعة والسبت ) ستكون 37 درجة والمحسوسة 39 درجة ؛ لتبدأ بالانخفاض التدريجي لتصل إلى 35 درجة والمحسوسة إلى 37 درجة بحلول يومي (الاثنين والثلاثاء) المقبلين.

أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحل الشمالية – وفقا لشاكر - فسوف تتراوح في بداية الفترة المذكورة ما بين 32 إلى 33 درجة والمحسوسة ما بين 35 إلى 37 درجة لتنخفض العظمى إلى 30 والمحسوسة إلى 34 درجة بنهايتها.

وبالنسبة لشمال الصعيد سوف تسجل العظمى في بداية الفترة 39 درجة والمحسوسة 41 درجة ثم تنخفض تدريجيا لتصل يوم (الثلاثاء) القادم إلى 36 والمحسوسة إلى 38 درجة بينما تتواصل المعدلات المرتفعة في جنوب الصعيد لتتراوح ما بين 41 و42 والمحسوسة ما بين 42 و43 وذلك طوال الفترة .. حسبما أفادت شاكر.