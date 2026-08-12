الكهرباء: الشبكة القومية تجابه ارتفاعا في الاستهلاك.. والأحمال تتجاوز 40 ألف ميجاوات لأول مرة

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأحمال الكهربائية واصلت ارتفاعها اليوم الأربعاء، وتمكنت الشبكة القومية للكهرباء من استيعاب الزيادة في الاستهلاك التي استمرت على مدار الأيام الماضية فى ظل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، وسجلت شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة ارتفاعا فى الأحمال بلغ 40200 ميجاوات بزيادة 200 ميجاوات عن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية أمس والذي سجل 40000 ميجاوات، وهى أحمال لم يسبق للشبكة القومية للكهرباء بلوغها ومجابهتها من قبل.

وتمكنت منظومة الكهرباء من مجابهة الأثار المصاحبة للموجة الحارة فى جميع محافظات الجمهورية، ونجحت الشبكة الموحدة للكهرباء فى استيعاب الاحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك ، وحققت استقرارا فى التغذية، واستمرارية فى التيار الكهربائي على مختلف الجهود ولجميع الاستخدامات.

وفي السياق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى الشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" ومتابعة تنفيذ خطة العمل والإجراءات الخاصة لمجابهة موجة الحر الشديدة والمستمرة منذ بضعة أيام.

وتعمل الوزارة وأجهزتها المختلفة وشركاتها التابعة على زيادة أعداد فرق الدعم والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، وزيادة عدد لجان المرور والتفتيش وتقديم الدعم اللازم فى نطاق عمل جميع الشركات، وذلك فى اطار خطة العمل لضمان امن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي ، وعلى صعيد مراكز خدمة المواطنين تم التأكيد على مد ساعات العمل ودعم منظومة الشكاوى وتلقى البلاغات بأطقم إضافية لمتابعة سرعة الاستجابة والتواصل مع المشتركين والالتزام بمعايير الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.