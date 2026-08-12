فوضى في إسرائيل.. البيت الأبيض يشن هجوما على تل أبيب بسبب عنف المستوطنين

أعرب البيت الأبيض ومسؤولون في الإدارة الأمريكية والكونغرس عن غضبهم الشديد إزاء أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون في كسرى، وطالبوا إسرائيل بتوضيحات.

وصرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، خلال محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين، بأنهم مصدومون من الحادثة، وتساءلوا عما يجري.



وأثار الأمريكيون تساؤلات صعبة حول ما إذا كانت هناك فوضى في إسرائيل، وكيف يعقل ألا يمنع الجيش الإسرائيلي إلحاق الأذى بالفلسطينيين.

وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء؛ عقب أحداث بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط قلق أمريكي من تصاعد اعتداءات المستوطنين، وعجز الحكومة الإسرائيلية عن وقفها.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طلبوا من إسرائيل توضيحات بشأن ما يجري في قصرة، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحادثة وما وصفته بعجز الحكومة عن وقف مثيري الشغب من المستوطنين أثارا قلقًا لدى واشنطن.

وعلى خلفية التطورات، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير توجيهات بتعزيز القوات في منطقة نابلس بكتيبة إضافية، عقب اشتباكات بين مستوطنين وجنود إسرائيليين خلال عملية لإخلاء بؤرة استيطانية في البلدة.

وفي الوقت نفسه، واصل مستوطنون حصار منزل المواطن الفلسطيني لؤي عبد المنعم أبو ريدة في منطقة جبل رأس العين بقصرة، لليوم الثاني، وفق مصادر محلية نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».