هشام يكن يثير القلق داخل الزمالك: معتمد جمال في ورطة ومفيش لاعيبة

وجه هشام يكن، نجم الزمالك السابق، رسالة تحذيرية بشأن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أول ماتش للزمالك في الدوري يوم الجمعة اللي بعد الجاية.. حد يقولهم معتمد جمال مش لاقي لاعيبة ونص الفريق مش موجود».

ويواصل الزمالك تدريباته اليومية ضمن معسكره المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، استعدادًا للموسم الجديد، حيث يعمل الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين فنيًا، إلى جانب تقييم العناصر الشابة والصفقات الجديدة.

ومن المقرر أن يستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري بمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، وفقًا لجدول مباريات الموسم الجديد.

ويأتي تعليق هشام يكن في ظل اقتراب موعد انطلاق المسابقة، وسط رغبة الجهاز الفني في الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة رغم الغيابات والنقص العددي الذي أشار إليه نجم الزمالك السابق.

ويستعد الزمالك للمنافسة على عدد من البطولات خلال الموسم الجديد، أبرزها الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، والسوبر المصري، إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.