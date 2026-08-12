الطفلة فريدة إكرامي: لاعبو الزمالك رجال وأبطال وعليهم حمل مسؤولية النادي والجمهور

وجهت الطفلة فريدة إكرامي مشجعة لنادي الزمالك، رسالة مباشرة إلى لاعبي نادي الزمالك، مطالبة إياهم بتحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الإفريقية: «إنتوا رجالة، إنتوا أبطال»، مؤكدة أن اللاعبين يحملون مسؤولية النادي والجمهور في الوقت الحالي.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور: «إنتوا دلوقتي شايلين كل النادي، شايلين الجمهور، شايلين النادي»، مشيرة إلى أن شعار الزمالك الموجود على قمصان اللاعبين يمثل بالنسبة إليها وللجماهير الكثير. وأكدت أنها تشعر بالضيق بسبب أزمة إيقاف القيد، خصوصاً أن الوقت المتبقي على انطلاق المنافسات الإفريقية لا يتجاوز عشرة أيام.

وتابعت فريدة أن لاعبي الزمالك قادرون على تحقيق شيء مهم مثلما حدث في الموسم الماضي، قائلة: «إنتوا ممكن تعملوا حاجة زي السنة اللي فاتت»، ومؤكدة أن ما يرتديه اللاعبون يعبر عن «الشجاعة، الجسارة، القوة». كما وجهت رسالة إلى جمهور الزمالك، قائلة إن الفريق لديه حالياً «لعيبة رجالة» وإنه يستطيع أن يفعل شيئاً رغم الظروف الحالية.