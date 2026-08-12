تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل ودية أورانج

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي في إطار معسكره المغلق بالعاصمة الجديدة، استعدادًا للموسم المقبل.

جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح خلالها بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال تدريب اليوم.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم قبل خوض ودية اورانج المقرر لها غدًا الخميس خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وفقرة خفيفة بالكرة.

تقسيمة فنية مصغرة قبل ودية اورانج

وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والقارية، حيث سيشارك الفريق في الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب كأس السوبر المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. حتا الإماراتي يعلن ضم سيف الجزيري

أعلن نادي حتا الإماراتي التعاقد رسميًا مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، وذلك بعد رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء وفسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

حتا الإماراتي يعلن صفقة الجزيري رسمياً

وجاء انتقال سيف الجزيري إلى نادي حتا الإماراتي بعد انتهاء علاقته بنادي الزمالك، عقب التوصل إلى اتفاق بين اللاعب وإدارة النادي بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة، ليبدأ بعدها خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية خارج الدوري المصري.