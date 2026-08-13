باريس سان جيرمان بطلًا للسوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 2-1 على أستون فيلا الإنجليزي.

تقدّم باريس بالهدف الأول في اللقاء عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 21، فيما تعادل أستون فيلا في الدقيقة 45 عن طريق براين مادجو.

وأضاف باريس سان جيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق ديزيريه دوي.



تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: بيزوت.

خط الدفاع: ماتي كاش، لينديلوف، باو توريس، إيان ماتسين.

خط الوسط: أبوبكر كامارا، جواو جوميز، جون ماكجين.

خط الهجوم: إيمليانو بوينديا، هيمينجز، مادجو.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليان باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: زائير إميري- فيتينيا- جواو نيفيز.

خط الهجوم: ماجني أكليوش- ديزيري دوي- خفيتشا كفاراتسخيليا.