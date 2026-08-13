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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فنربخشه يعلن ضم لوكاكو من نابولي.. والمهاجم البلجيكي: العودة إلى تركيا لحظة عاطفية

روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
حمزة شعيب

أعلن نادي فنربخشه التركي تعاقده رسميًا مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، قادمًا من نابولي الإيطالي، لتدعيم الخط الهجومي للفريق استعدادًا للموسم الجديد، في صفقة يعول عليها النادي لاستعادة المنافسة بقوة على الألقاب.

وأبدى لوكاكو سعادته بالانتقال إلى فنربخشه، مؤكدًا أن ارتداء قميص الفريق يمثل شرفًا كبيرًا، خاصة أن عودته إلى تركيا تحمل له ذكريات خاصة تعود إلى فترة طفولته.

وقال المهاجم البلجيكي في رسالة إلى جماهير فنربخشه: «إنه لشرف وامتياز أن أنضم إلى ناديكم، هذا النادي صاحب التاريخ الرائع».

لوكاكو يستعيد ذكريات الطفولة في تركيا

ويكتسب انتقال لوكاكو إلى فنربخشه أهمية خاصة بالنسبة للاعب، بعدما عاش في تركيا خلال طفولته، عندما كان والده روجيه لوكاكو لاعبًا في صفوف جنشلربيرليجي.

وأوضح المهاجم البلجيكي أن عودته إلى تركيا بعد سنوات طويلة تمثل لحظة عاطفية بالنسبة له، خاصة أن البلاد ارتبطت بجزء من بداياته في عالم كرة القدم.

وقال لوكاكو: «ستكون عودة مميزة ولحظة عاطفية للغاية بالنسبة لي، وأشعر بفخر كبير لأن ذلك سيكون مع فنربخشه».

لوكاكو يبحث عن استعادة مستواه مع فنربخشه

وينتقل لوكاكو إلى فنربخشه بعد موسم لم يكن الأفضل له مع نابولي، رغم مساهمته في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي خلال موسم 2024-2025.

وتأثرت مشاركات المهاجم البلجيكي خلال الموسم الماضي بالإصابات، حيث اكتفى بخوض 7 مباريات فقط مع نابولي في مختلف المسابقات.

وعلى المستوى الدولي، حافظ لوكاكو على مكانته مع منتخب بلجيكا، وشارك مع الفريق الذي وصل إلى دور الثمانية في كأس العالم، وتمكن من تسجيل 3 أهداف خلال البطولة.

وأكد صاحب الـ33 عامًا جاهزيته البدنية لخوض تجربته الجديدة، مشيرًا إلى ثقته في قدرته على تقديم الإضافة لفنربخشه.

وقال: «أود أن أشكر المدرب على ثقته بي أولًا، وكذلك بقدراتي كلاعب كرة قدم. أنا في جاهزية تامة ومستعد بنسبة 100 بالمئة».

فنربخشه يعول على خبرة لوكاكو

ويأمل فنربخشه أن يمنح انضمام لوكاكو دفعة قوية لهجوم الفريق، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي، بفارق 3 نقاط عن غلطة سراي صاحب اللقب.

ويستهدف النادي التركي المنافسة بقوة على بطولة الدوري خلال الموسم الجديد، معتمدًا على خبرة لوكاكو الكبيرة وقدراته التهديفية، إلى جانب تجربته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

ويفتتح فنربخشه مشواره في الموسم الجديد بمواجهة جنشلربيرليجي يوم السبت المقبل، في أول اختبار رسمي للفريق، وسط ترقب لظهور لوكاكو بقميص النادي للمرة الأولى.

وتعلق جماهير فنربخشه آمالًا كبيرة على المهاجم البلجيكي لاستعادة مستواه سريعًا، وقيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري بعد الاكتفاء بالمركز الثاني الموسم الماضي.

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