قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة المستشفى والسجن والمقابر.. البابا تواضروس يوضح 3 أماكن تُعلم الإنسان قيمة الحياة والرحمة
كيف تكون من أحب الناس إلى الله؟.. عليك بهذا العمل
تسريب خطير من داخل iOS 27 .. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يضع مهلة نهائية لمانشستر سيتي لحسم صفقة إنزو فرنانديز

إنزو فرنانديز
إنزو فرنانديز
حمزة شعيب

يتمسك نادي تشيلسي بموقفه بشأن مستقبل الأرجنتيني إنزو فرنانديز، رغم اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع لاعب خط الوسط خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما حدد النادي اللندني موعدًا نهائيًا أمام منافسه لتقديم عرض رسمي.

وبحسب صحيفة «ذا أتلتيك»، أبلغ تشيلسي إدارة مانشستر سيتي وممثلي فرنانديز بأن أمام النادي السماوي حتى الخامسة مساء الجمعة المقبلة بتوقيت بريطانيا، للتقدم بعرض قيمته 120 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم الصفقة.

ويؤكد تشيلسي أنه في حال عدم وصول العرض المطلوب قبل الموعد المحدد، فإن فرنانديز سيستمر مع الفريق ولن يكون مطروحًا للبيع خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويقدر تشيلسي قيمة فرنانديز بنحو 120 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 161 مليون دولار، وهو الرقم الذي سبق أن أبلغ به النادي وكيل اللاعب منذ مايو الماضي.

وكان تشيلسي قد أبقى الباب مفتوحًا أمام رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني خلال الصيف، بعدما لم يضعه ضمن قائمة اللاعبين الذين يعتبرهم النادي غير قابلين للبيع، وهو ما شجع مانشستر سيتي على التحرك لمحاولة ضمه.

مانشستر سيتي يستهدف فرنانديز

ويرغب مانشستر سيتي في تعزيز خط وسطه بالتعاقد مع فرنانديز، خاصة في ظل ارتباط رودري بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى برشلونة.

ويملك اللاعب الأرجنتيني معرفة سابقة بمدرب مانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، بعدما سبق له العمل معه خلال فترة تولي المدرب الإيطالي قيادة تشيلسي، وهي العلاقة التي قد تلعب دورًا في إقناع فرنانديز بالانتقال إلى ملعب الاتحاد.

ويحظى فرنانديز بتقدير كبير من ماريسكا، الذي يعرف إمكانياته جيدًا منذ فترة عملهما معًا في النادي اللندني.

أزمة سابقة بين فرنانديز وتشيلسي

ولم يكن مستقبل فرنانديز مع تشيلسي مستقرًا بشكل كامل خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما تعرض للإيقاف من النادي لمدة مباراتين في أبريل الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها أثناء وجوده مع منتخب الأرجنتين.

وتضمنت تصريحات اللاعب انتقادات لبعض قرارات إدارة تشيلسي، إلى جانب إشارات فُسرت حينها باعتبارها انفتاحًا على إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد.

كما توقفت مفاوضات تمديد عقد فرنانديز مع تشيلسي، بعدما أكد وكيله خافيير باستوري في وقت سابق من العام عدم حدوث تقدم ملموس في المحادثات.

 

ويمتد عقد إنزو فرنانديز مع تشيلسي حتى صيف 2032، وهو ما يمنح النادي اللندني موقفًا قويًا في أي مفاوضات بشأن اللاعب.

وفي المقابل، يحاول عدد من لاعبي تشيلسي إقناع فرنانديز بالبقاء، وكان من بينهم زميله في خط الوسط مويسيس كايسيدو، الذي حث اللاعب على مواصلة مسيرته مع الفريق.

ويبقى القرار الآن في ملعب مانشستر سيتي، الذي سيكون مطالبًا بتقديم عرض بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني قبل الموعد الذي حدده تشيلسي، وإلا سيغلق النادي اللندني الباب أمام رحيل اللاعب هذا الصيف.

تشيلسي مانشستر سيتي إنزو فرنانديز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

أرشيفية

70% من الموارد تبخرت.. العليمي يكشف خسائر الحوثيين لاقتصاد اليمن

الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات حوثية في سماء المخا غربي اليمن

الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات حوثية في سماء المخا غربي اليمن

أرشيفية

العليمي: اليمن أكثر تماسكا.. ولن تمر هجمات الحوثيين دون رد أو ردع

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد