تشيلسي يضع مهلة نهائية لمانشستر سيتي لحسم صفقة إنزو فرنانديز

يتمسك نادي تشيلسي بموقفه بشأن مستقبل الأرجنتيني إنزو فرنانديز، رغم اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع لاعب خط الوسط خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما حدد النادي اللندني موعدًا نهائيًا أمام منافسه لتقديم عرض رسمي.

وبحسب صحيفة «ذا أتلتيك»، أبلغ تشيلسي إدارة مانشستر سيتي وممثلي فرنانديز بأن أمام النادي السماوي حتى الخامسة مساء الجمعة المقبلة بتوقيت بريطانيا، للتقدم بعرض قيمته 120 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم الصفقة.

ويؤكد تشيلسي أنه في حال عدم وصول العرض المطلوب قبل الموعد المحدد، فإن فرنانديز سيستمر مع الفريق ولن يكون مطروحًا للبيع خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويقدر تشيلسي قيمة فرنانديز بنحو 120 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 161 مليون دولار، وهو الرقم الذي سبق أن أبلغ به النادي وكيل اللاعب منذ مايو الماضي.

وكان تشيلسي قد أبقى الباب مفتوحًا أمام رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني خلال الصيف، بعدما لم يضعه ضمن قائمة اللاعبين الذين يعتبرهم النادي غير قابلين للبيع، وهو ما شجع مانشستر سيتي على التحرك لمحاولة ضمه.

مانشستر سيتي يستهدف فرنانديز

ويرغب مانشستر سيتي في تعزيز خط وسطه بالتعاقد مع فرنانديز، خاصة في ظل ارتباط رودري بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى برشلونة.

ويملك اللاعب الأرجنتيني معرفة سابقة بمدرب مانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، بعدما سبق له العمل معه خلال فترة تولي المدرب الإيطالي قيادة تشيلسي، وهي العلاقة التي قد تلعب دورًا في إقناع فرنانديز بالانتقال إلى ملعب الاتحاد.

ويحظى فرنانديز بتقدير كبير من ماريسكا، الذي يعرف إمكانياته جيدًا منذ فترة عملهما معًا في النادي اللندني.

أزمة سابقة بين فرنانديز وتشيلسي

ولم يكن مستقبل فرنانديز مع تشيلسي مستقرًا بشكل كامل خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما تعرض للإيقاف من النادي لمدة مباراتين في أبريل الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها أثناء وجوده مع منتخب الأرجنتين.

وتضمنت تصريحات اللاعب انتقادات لبعض قرارات إدارة تشيلسي، إلى جانب إشارات فُسرت حينها باعتبارها انفتاحًا على إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد.

كما توقفت مفاوضات تمديد عقد فرنانديز مع تشيلسي، بعدما أكد وكيله خافيير باستوري في وقت سابق من العام عدم حدوث تقدم ملموس في المحادثات.

ويمتد عقد إنزو فرنانديز مع تشيلسي حتى صيف 2032، وهو ما يمنح النادي اللندني موقفًا قويًا في أي مفاوضات بشأن اللاعب.

وفي المقابل، يحاول عدد من لاعبي تشيلسي إقناع فرنانديز بالبقاء، وكان من بينهم زميله في خط الوسط مويسيس كايسيدو، الذي حث اللاعب على مواصلة مسيرته مع الفريق.

ويبقى القرار الآن في ملعب مانشستر سيتي، الذي سيكون مطالبًا بتقديم عرض بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني قبل الموعد الذي حدده تشيلسي، وإلا سيغلق النادي اللندني الباب أمام رحيل اللاعب هذا الصيف.