رابطة النقاد الرياضيين تطالب الجونة بالاعتذار للصحفي عبد المنعم فهمي

تابع المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين الشكوى المقدمة من الزميل عبد المنعم فهمي، الناقد الرياضي بجريدة الأهرام الرياضي، بشأن الصعوبات التي واجهها أثناء محاولته الحصول على المعلومات الخاصة بفريق نادي الجونة، وعدم استجابة المسؤولين عن الملف الإعلامي بالنادي لطلباته المهنية، إلى جانب ما ذكره بشأن تعرضه لأسلوب غير لائق خلال إحدى المكالمات الهاتفية.

وأكد المكتب التنفيذي أن توفير المعلومات والرد على الاستفسارات المهنية للصحفيين والإعلاميين من أهم مهام المراكز الإعلامية بالأندية، باعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين المؤسسات الرياضية ووسائل الإعلام، بما يسهم في تسهيل أداء الصحفيين لمهامهم وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف.

وشددت الرابطة على أن طلب المعلومات المتعلقة بالفرق والأجهزة الفنية واللاعبين، خاصة مع انطلاق الموسم الرياضي، يدخل بشكل مباشر ضمن صميم العمل الصحفي، ومن حق المؤسسات الإعلامية الحصول على البيانات والمعلومات الرسمية من مصادرها المعتمدة، وفق القواعد والضوابط المنظمة.

وطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين إدارة نادي الجونة ببحث تفاصيل الواقعة والتحقق من جميع ما ورد في الشكوى، مع التأكيد على مسؤولي المركز الإعلامي بالنادي بضرورة سرعة الاستجابة لطلبات الصحفيين والإعلاميين، وتوفير المعلومات المتاحة التي تساعدهم على أداء عملهم بصورة مهنية.

كما طالبت الرابطة إدارة الجونة بتقديم اعتذار للزميل عبد المنعم فهمي عما بدر بحقه، والتأكيد على عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا، بما يحفظ كرامة الصحفيين ويوفر لهم المناخ الملائم لممارسة عملهم.

ودعا المكتب التنفيذي جميع مسؤولي الأندية والعاملين بالمراكز الإعلامية إلى الالتزام بالاحترام المتبادل في التعامل مع الصحفيين، مؤكدًا أن العلاقة بين الإعلام والأندية تقوم على التعاون والتنسيق، بما يخدم المنظومة الرياضية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.



