قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الرياضة: اتحاد الكرة لم يطلب استضافة أمم إفريقيا 2028 حتى الآن

وزير الرياضة
وزير الرياضة
ياسمين تيسير

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بوزارة الشباب والرياضة، ان اتحاد الكرة لم يطلب حتى الآن استضافة بطولة كأس امم أفريقيا 2028.

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: اتحاد الكرة لم يطلب خطاب استضافة كأس امم أفريقيا 2028 حتى الآن، وما حدث في هذا الملف خلال اجتماع وزير الرياضة مع هاني ابو ريدة هو التأكيد على جاهزية مصر لاستضافة امم أفريقيا 2028.

وتابع: اتحاد الكرة سيحصل على تعهد من وزارة الشباب والرياضة بجاهزية مصر من بنية تحتية وملاعب لاستضافة امم أفريقيا 2028.

واضاف: اتحاد الكرة حصل على تعهد من وزارة الشباب والرياضة باستضافة كأس امم أفريقيا تحت 23 عامًا، وجاهزين من كافة النواحي.

وواصل: تنظيم امم أفريقيا 2019 تحت 23 عامًا كان ناجح للغاية وكان هناك استجابة فورية لاستضافة امم أفريقيا تحت ٢٣ عامًا، وكل الاستادات جاهزة لاستضافة المباريات.

وزارة الرياضة جوهر نبيل امم افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد