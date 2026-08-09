يايسله يشيد بشباب نيوكاسل ويؤكد: الوقت مفتاح نجاحهم

يرى ماتياس يايسله، المدرب الجديد لفريق نيوكاسل يونايتد، أن هناك الكثير من العمل أمام فريقه الشاب بعد أن حقق فوزا وديا بنتيجة 2-1 على فالنسيا في أول مباراة له كمدرب، مؤكدًا أن الوقت سيكون مفتاح نجاحهم في مسيرتهم بالملاعب.

تعرض فريق يايسله لانتكاسة مبكرة عندما سجل فيليب أوجرينيتش هدف التقدم لفالنسيا في غضون أربع دقائق، لكن نيوكاسل عاد بقوة في ملعب ميستايا حيث سجل البديل يوان ويسا هدفين في الشوط الثاني.

وقال يايسله: “لقد كانت مباراة ودية اليوم، لن نحطم غرفة الملابس الآن ولن نحتفل كثيرا، نحن متوازنون تماما نعرف ما يدور حوله الأمر، الآن نحن في فترة ما قبل الموسم، وما زلنا نسعى للعمل على ذلك، إنها مجرد رحلة.”

طغى على الفوز مخاوف الإصابة التي تعرض لها اللاعب المنضم حديثًا أنتوني إيلانجا، والذي تم نقله خارج الملعب بعد تدخل من مدافع فالنسيا خوسيه جايا، الذي حصل على بطاقة حمراء.

نجاة لاعب

ومع ذلك، أكد يايسله إن اللاعب الدولي السويدي يبدو أنه نجا من إصابة خطيرة، قائًلا: "يبدو الأمر ليس سيئا، لذلك نحن سعداء، آمل أن يكون ذلك صحيحا، عندها يمكنه أن يبدأ من جديد الأسبوع المقبل".

ورث جايسل، الذي تم تعيينه، يوم الأربعاء، بعد رحيل إيدي هاو، فريقًا في مرحلة انتقالية بعد رحيل اللاعبين الرئيسيين برونو جيمارايس وساندرو تونالي وأنتوني جوردون، ليلجأ المدرب الألماني إلى الشباب، إذ شارك حارس المرمى لوكاس هورنيسيك ولاعب الوسط ألاجي بامبا والجناح بازومانا توريه لأول مرة، بينما أبهره شون ستور البالغ من العمر 18 عامًا عند دخوله كبديل.

وأتم المدرب تصريحاته: "الوقت هو المفتاح، إنهم شبان صغار، لن يكون الأمر سهلاً أبداً في كرة القدم، خاصة على أعلى مستوى، لكننا هنا لمساعدتهم".

ويبدأ فريق نيوكاسل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليفربول في 23 أغسطس.