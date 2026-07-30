مدرب الأهلي السعودي ماتياس يايسله يقترب من تدريب نيوكاسيل يونايتد

كشف الصفحي الموثوق فابريزيو رومانو عن اقتراب الالماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي من تدريب نادي نيوكاسيل يونايتد الإنجليزي خلفا للمدرب إيدي هاو.

وأبلغ يايسله نادي أهلي جدة بفسخ تعاقده بعض وصول عرض رسمي من نادي نيوكاسيل يونايتد الإنجليزي ولم يعد المدرب مع البعثة بعد ختام معسكر الفريق في البرتغال

وارتبط بايسله بالانضمام لنادي ميلان الإيطالي في الموسم الجديد لكن تعطلت المفاوضات ليصبح الألماني أقرب للدوري الإنجليزي بعد النجاحات السعودية.

وتولى الألماني يايسله قيادة الأهلي السعودي في 2023 بعد تجربه مع سالزبرج النمساوي قبل التألق وتحقيق الألقاب في المملكة مع الأهلي حيث حص لقب بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة في الموسمين الماضيين بجانب لقب كأس السوبر المحلي

ويعاني نادي نيوكاسيل في الفترة الأخيرة بعد رحيل عدد من اللاعبين ولكن رحيل برونو جيماريش من نيوكاسل كانت الضربة القاضية لـ رحيل المدرب هاو وفق تقرير لتيلجراف