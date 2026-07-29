قبول استقالة رئيس نادي أهلي جدة السعودي

قرر خالد الغامدي، رئيس أهلي جدة السعودي، تقديم استقالته من رئاسة النادي، لتقرر إدارة شركة النادي قبول الاستقالة اليوم.

وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن اتجاه الغامدي هو الترشُّح بشكلٍ رسمي لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الانتخابات المقرَّرة 30 أغسطس المقبل». مضيفةً أن خطوة الغامدي في الدخول على خط الترشح لكرسي رئاسة اتحاد القدم تأتي في ظل عدم استمراره في رئاسة الأهلي.

وتجرى الانتخابات عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي، التي أعلنها عبر حسابه في منصة «إكس» بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

قبول استقالة الغامدي

ويأتي قبول الاستقالة بعد فترة رئاسة امتدت من موسم 2023ـ2024 حتى موسم 2025ـ2026، شهد خلالها النادي تحقيق إنجازات بارزة، أبرزها تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقبين آسيويين في موسمي 2024ـ2025 و2025ـ2026، بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس السوبر السعودي 2025.

وأكدت إدارة القطب الجداوي، أن ما تحقق خلال المرحلة الماضية يمثل امتدادًا لعمل مؤسسي متكامل، مثمنةً الجهود التي بذلها خالد الغامدي طوال فترة رئاسته، ودوره في تحقيق العديد من المكتسبات التي ستظل جزءًا من مسيرة النادي، مع تمنياتها له بدوام التوفيق في خطواته المقبلة