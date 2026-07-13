أهلي جدة السعودي يحسم صفقة ضم البرتغالي ترينكاو قادمًا من سبورتنج لشبونة

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حسم نادي أهلي جدة السعودي صفقة ضم المهاجم البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو قادمًا من سبورتنج لشبونة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي صفقة ضم ترينكاو تعويضًا للجزائري رياض محرز الذي أعلن النادي رحيله قبل أيام مع الإيفواري فرانك كيسي.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اليوم الاثنين عن حسم النادي للصفقة مقابل 45 مليون يورو مع 5 ملايين يورو كإضافات للجناح البرتغالي، ليعوض النادي السعودي رحيل محرز.

وبدأ ترينكاو مسيرته مع سبورتنغ براجا، ثم انتقل إلى برشلونة عام 2020، قبل تجربة إعارة في وولفرهامبتون، ثم وجد الاستقرار مع سبورتنج.

وإجمالاً، خاض ترينكاو نحو 370 مباراة مع الأندية، سجل خلالها 67 هدفاً، كما مثّل منتخب البرتغال الأول وسجل 3 أهداف دولية وخاض بطولة كأس العالم الأخيرة مع المنتخب البرتغالي.