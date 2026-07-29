العرابي: المماطلة الإسرائيلية تعرقل إنهاء حرب غزة رغم الجهود المصرية| خاص

أكد السفير محمد العرابي عضو مجلس الشيوخ، ووزير الخارجية الأسبق، أن الأزمة في قطاع غزة لا تزال بالغة التعقيد، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار وتباين مواقف الأطراف المعنية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار التطورات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العرابي، في حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر اضطلعت بدور محوري في دعم القضية الفلسطينية، من خلال جهودها المستمرة لوقف الحرب والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين، إلى جانب الدفع نحو تنفيذ مراحل المبادرات المطروحة، وفي مقدمتها المرحلة الثانية من مسار إنهاء الحرب.

استمرار المماطلة الإسرائيلية وعدم الالتزام بالمسارات

وأشار إلى أن هناك بعض المؤشرات التي قد تفتح الباب أمام تحركات إيجابية، إلا أن استمرار المماطلة الإسرائيلية وعدم الالتزام بالمسارات المتفق عليها، فضلًا عن مواصلة السيطرة العسكرية على مساحات واسعة من قطاع غزة، يمثلان العقبة الرئيسية أمام إحراز تقدم حقيقي.

وأضاف أن التعنت الإسرائيلي ما زال يفرض نفسه على المشهد، وهو ما يجعل فرص التوصل إلى حل نهائي للأزمة غير مضمونة حتى الآن، لافتًا إلى أن التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية تزيد من تعقيد المشهد الفلسطيني، وتفرض تحديات إضافية أمام أي جهود إقليمية أو دولية تستهدف وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار.