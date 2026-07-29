خبير كبد يكشف كيف نجحت مصر في خفض معدلات تليف وسرطان الكبد

أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في خفض معدلات الإصابة بتليف وسرطان الكبد، بفضل القضاء على فيروس C الذي كان المسبب الرئيسي لهذه الأمراض على مدار سنوات.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، إن فيروس C كان المسؤول الأول عن الإصابة بتليف وسرطان الكبد، يليه فيروس B، موضحًا أن القضاء على الفيروس انعكس بشكل مباشر على انخفاض أعداد المصابين.

وأضاف أن مبادرة 100 مليون صحة مثلت نقلة نوعية في المنظومة الصحية، وحققت نجاحًا غير مسبوق في الكشف المبكر وعلاج المصابين، حتى أصبحت تجربة مصر نموذجًا أشادت به المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن علاج فيروس C شهد تطورًا كبيرًا، بعدما كانت نسب الشفاء باستخدام الإنترفيرون لا تتجاوز 20% إلى 30%، قبل ظهور الأدوية الحديثة مثل سوفالدي، التي رفعت نسب الشفاء بصورة كبيرة.

وأوضح أن توطين صناعة أدوية فيروس C داخل مصر، بدعم من القيادة السياسية، ساهم في توفير العلاج بأسعار مناسبة وإتاحته لجميع المرضى، وهو ما ساعد على القضاء على الفيروس وتقليل مضاعفاته، وفي مقدمتها تليف وسرطان الكبد.