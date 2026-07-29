مهاب مميش يروي موقفًا صعبًا مرّ به بعد تعيينه رئيساً لهيئة قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، أنه عقب انتهاء خدمته داخل القوات المسلحة المصرية تم تعيينه رئيسًا لهيئة قناة السويس .

وقال مهاب مميش في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير “ المذاع على قناة “ النهار”: ”أول لما دخلت هيئة قناة السويس لقيت العاملين في الهيئة مش عايزيني وكانوا عايزين حد منهم وكنت حزين جداً".

وتابع مهاب مميش: "اخترت أكون واحد من الناس داخل هيئة قناة السويس وأشوف ليه هما مش عايزني واشوف المشاكل بتاعتهم وأعمل على حلها".

وأكمل مهاب مميش: "كنت أتعايش مع العاملين في هيئة قناة السويس وكنت بطلع مع الإرشاد البحري في الممر الملاحي عشان أقرب من العمال".

ولفت مهاب مميش: "عملت على تعديل قوانين الهيئة وتحسين المعاشات والبرنامج العلاجي الخاص بهم".

